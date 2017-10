Carieră promiţătoare în faţa lui Lupescu

« Alte stiri din categoria Sport

Mircea Sandu a vorbit despre candidatura lui Ionuţ Lupescu la preşedinţia Federaţiei Române de Fotbal (FRF). „Naşul” a dezvăluit faptul că actualul director al comisiei tehnice de la UEFA nu are de gând să plece de la forul internaţional pentru FRF.

Totuşi, Mircea Sandu speră ca fostul internaţional român să se răzgândească. „Naşul” consideră că Lupescu ar fi cea mai bună soluţie pentru postul de preşedinte la FRF dat fiind cunoştinţele pe care le-a dobândit de când este într-o poziţie oficială la forul internaţional. „Nu vine Ionuţ Lupescu de acolo. Pentru fotbalul românesc ar fi minunat să vină pentru câte ştie, dar nu cred”, a spus Mircea Sandu. Fostul preşedinte al FRF mai este de părere că în viitor Ionuţ Lupescu poate promova în organigrama UEFA şi poate ajunge chiar secretarul general al forului. „Oricine ar fi în poziţia lui, care poate ajunge secretar general adjunct sau secretar general al UEFA s-ar putea întâmpla în următorii zece ani, dar el a intrat acolo pe un anumit trend, e apreciat”, a mai spus Mircea Sandu la Digi Sport.

Alegerile pentru preşedinţia FRF vor avea loc anul viitor, la o dată ce va fi anunţată ulterior. Ionuţ Lupescu a activat în cadrul FRF timp de cinci ani, perioadă în care a ocupat funcţia de director sportiv.

Ionuţ Lupescu s-a declarat de mai multe ori dezamăgit de abilităţile celor care conduc în ziua de azi fotbalul românesc, în special de Răzvan Burleanu. „E un amatorism total în ceea ce priveşte forurile care conduc fotbalul românesc, pentru că regulamentele trebuie să fie foarte clare, ca să nu mai fie probleme”, a declarat Ionuţ Lupescu pentru Digi Sport.

Ionuţ Lupescu a lansat un alt atac în direcţia preşedintelui FRF, Răzvan Burleanu, după ce acesta declarase că a discutat cu fostul mijlocaş la Cardiff. „Nu-mi aduc aminte să fi discutat cu Burleanu. Singura întâlnire a fost când eram în lift cu Ferguson. A intrat şi el, l-am salutat şi atâta tot. Dacă această a fost o discuţie... Din ce ştiu eu, o discuţie înseamnă mai mult decât un simplu salut. Eu salut pe oricine, că aşa e civilizat, dar asta a fost şi nimic mai mult. Asta e o dovadă că se minte foarte mult. Nu am discutat cu domnul Burleanu şi nu mai pot să am o discuţie cu el. Le-am spus şi lui şi celor doi secretari la congresul de la Helsinki că eu susţin pe toată lumea, dar nu pot să stau de vorbă cu mincinoşi. Le-am spus în faţă acest lucru, iar asta e încă o dovadă că foloseşte anumite ocazii să arunce în presă lucruri care nu sunt adevărate. Am crezut că sunt băieţi tineri care doresc să muncească şi să facă treabă, dar cu minciuna nu poţi să faci treabă. Eu mă delimitez de oamenii aceştia”, a declarat oficialul UEFA.

Lupescu, în prezent şeful comisiei tehnice de la UEFA, a vorbit şi despre o eventuală candidatură la preşedinţia FRF şi înclină să rămână la UEFA, dar a lăsat de înţeles că s-a putea răzgândi. „Se speculează numele meu când e vorba de FRF, dar nu ştiu deocamdată ce o să fac. Mă simt foarte bine aici. Dacă la anul mă hotărăsc să fac altceva vom vedea, dar, în general, acolo unde ai fost o dată nu e bine să te întorci”, a mai spus Lupescu.