Caroline Wozniacki, următorul adversar pentru Simona Halep

« Alte stiri din categoria Sport

Simona Halep o va întâlni în al doilea meci de la Turneul Campioanelor 2017, pe Caroline Wozniacki, jucătoare care a zdrobit-o pe Elina Svitolina, scor 6-2, 6-0. Regulamentul competiţiei prevede că, în a doua rundă din faza grupelor, se întâlnesc, în meci direct, câștigătoarele primelor partide, respectiv, învinsele din primele jocuri.

Caroline Wozniacki a avut parte de un meci neașteptat de ușor în fața Elinei Svitolina, jucătoare văzută printre favoritele la câștigarea Turneului Campioanelor, înainte de startul competiției. Meciul a început însă echilibrat, cu fiecare jucătoare păstrându-și serviciul în primele patru game-uri. Ulterior, după 2-2, în primul set, daneza a câștigat toate celelalte zece game-uri disputate. Datorită acestui succes cu 6-2, 6-0, daneza s-a instalat și pe primul loc în grupa roșie, având un procentaj mai bun de game-uri adjudecate. „Sunt extrem de bucuroasă. Fiind primul meci, am încercat să fiu agresivă, să îmi fac loviturile. Am avut şi un sprijin grozav din tribune. Am muncit, de 20 de ani fac asta şi mă bucur că am ajuns din nou foarte sus. Am fost pe primul loc, am fost şi în trecut la Singapore. Încerc să nu mă gândesc la presiune, vreau doar să mă bucur că mă aflu aici”, a spus Wozniacki, la finalul partidei cu Svitolina.

Halep și Wozniacki s-au întâlnit, până acum, de cinci ori, iar daneza a câștigat trei dintre confruntări - pe prima și pe ultimele două. Precedentul duel dintre cele două a avut loc chiar în acest an (singurul meci direct din 2017), pe iarba de la Eastbourne, acolo unde scandinava de origine poloneză s-a impus cu 5-7, 6-4, 6-1