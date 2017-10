Debut în forţă pentru Simona Halep

« Alte stiri din categoria Sport

Jucătoarea română de tenis Simona Halep, numărul unu mondial şi principala favorită, a debutat cu o victorie, ieri, în Grupa Roşie a Turneului Campioanelor de la Singapore, 6-4, 6-2 cu Caroline Garcia (Franţa).

Halep (26 de ani) şi-a luat astfel revanşa după ce a fost învinsă recent de Garcia în finala de la Beijing.

Românca s-au impus în faţa franţuzoaicei (24 de ani) după o oră şi 27 de minute.

Garcia a început mai bine şi a câştigat primul ghem, iar apoi a avut două mingi de break, dar Halep a reuşit să revină şi să egaleze, 1-1. Franţuzoaica a dominat începutul de meci şi a preluat conducerea cu 2-1, după un ghem la zero. Halep a egalat din nou şi apoi a reuşit un prim break, la zero, 3-2. A urmat un ghem foarte slab, cedat de Simona după o dublă greşeală. Garcia a profitat de momentul bun şi a făcut 4-3. Halep a făcut apel la antrenorul Darren Cahill şi rezultatele au venit imediat, românca egalând, 4-4, iar apoi reuşind un break ce s-a dovedit decisiv. Halep a încheiat primul act la al treilea său punct de set.

În setul secund, tot Garcia a câştigat primul ghem, dar apoi Halep a deţinut controlul, desprinzându-se la 5-1. Două momente psihologice au fost depăşite cu bine de Simona, la 2-1 în favoarea sa, când a salvat trei mingi de break, venite după două duble greşeli consecutive, şi la 3-1, când a revenit de la 0-40, reuşind break-ul. Garcia a luat ghemul şapte al zero, 2-5, dar Halep a reuşit să închidă meciul cu 6-2.

Halep a reuşit patru aşi în acest meci, a făcut trei duble greşeli, la fel ca şi Garcia, având ambele servicii mai bune (62%-58% la primul şi 71%-43% la al doilea). Fiecare a reuşit câte 13 mingi direct câştigătoare, dar franţuzoaica a făcut mai multe erori neforţate (16-11).

„A fost un meci de înaltă calitate. Nu e uşor să joci împotriva Carolinei. Am jucat poate cel mai bun tenis al meu. Am avut meciul de la Toronto în cap, chiar dacă m-a învins la Beijing. Mă simt bine aici, la Singapore. Vă mulţumesc tuturor că aţi venit”, a spus Halep, după meci.

Halep este la a patra participare consecutivă la Singapore, dar s-a aflat pentru prima oară acolo în postura de lider mondial. „E prima oară când vin aici din postura de numărul unu mondial. E un semn bun că am câştigat primul meci. Am scăpat de presiune. Sper să joc mai bine. Am lucrat foarte mult după US Open la serviciu. Am servit foarte bine şi asta m-a ajutat să câştig meciul”, a conchis românca.

Simona Halep o conduce acum pe Garcia cu 3-1 în confruntări, victorii obţinute în 2016 la Sidney, cu 6-4, 2-6, 6-1, în optimi, şi anul acesta, în sferturi, la Toronto, cu 6-4, 6-2. Garcia a învins recent, în finală la Beijing, cu 6-4, 7-6 (3), succes care i-a adus în mare măsură calificarea la Turneul Campioanelor.

Prima victorie de la Singapore îi asigură Simonei 263.000 de dolari şi 250 de puncte WTA. Garcia şi-a asigurat 110.000 dolari şi 125 puncte WTA.