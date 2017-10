Sorin Drăgoi, resemnat după alegerile de la LPF

« Alte stiri din categoria Sport

Conducătorul clubului ACS Poli Timişoara, Sorin Drăgoi, a declarat, ieri, la finalul Adunării Generale, după înfrângerea suferită cu 1-13 în faţa lui Gino Iorgulescu că nu este dezamăgit de „voturile pe care nu le-a primit”, ci de situaţia actuală a fotbalului românesc.

„A fost 13-1, e greu să lupţi cu un contracandidat preferat. E greu să reuşeşti să schimbi mentalitatea şi să faci ceva pentru fotbalul românesc. Dezamăgit nu sunt de voturile pe care nu le-am primit, dezamăgit sunt de situaţia fotbalului românesc. Eu am simţit că reprezentanţii cluburilor au votat pentru un lucru mai bun în fotbal. Şi dacă ăsta este lucrul mai bun în fotbal le respect opţiunea. Nu e jenant scorul. Jenant era dacă nu participam. Am venit, am participat. La 5-0 nu îţi retragi echipa de pe teren, lupţi până la capăt. Sunt mai supărat pentru Poli Timişoara, decât pentru votul de azi (n.r. - ieri). Era firesc, era normal. Eu am încercat să fac lucrurile să se schimbe, să fac un nou început pentru fotbalul românesc. Din păcate nu am reuşit să conving cluburile. Sper ca peste cinci ani să avem un fotbal mai bun”, a spus Drăgoi.

Întrebat dacă va mai candidat şi peste cinci ani, el a răspuns: „Este un drept democratic, aşa că mi-l pot exercita oricând”.