Costel Enache susţine că elevii săi mai au mult de muncă

Costel Enache, antrenorul principal al FC Botoşani, s-a declarat mulţumit de rezultatul pe care elevii săi l-au înregistrat cu Dinamo.

Tehnicianul a spus că rezultatul reflectă în totalitate raportul de forţe din teren, care a fost unul foarte echilibrat. „Trebuie să rămânem realişti. Consider că rezultatul este oglinda perfectă a jocului, unul echilibrat, în care ambele echipe şi-au creat ocazii. S-a ratat, dar jocul a avut ritm, am avut intensitate. Pentru spectacol, cred că ne-am făcut treaba. Ce am pregătit pentru acest joc, am realizat. Mă consider mulţumit, nu am ce să le reproşez jucătorilor. Au fost motivaţi, responsabili, foarte implicaţi şi nu au cedat în momentele în care adversarul a avut superioritate. Bravo lor, sunt mândru de ei. Trebuie să-i felicit pe arbitri, au avut un meci greu, cu intensitate. Au dus meciul foarte bine”, a declarat Costel Enache.

În urma rezultatului, înregistrat, FC Botoşani a urcat pe locul 4 în Liga I cu 25 de puncte însă principalul moldovenilor nu se gândeşte încă la play-off, afirmând că pentru a fi la finalul sezonului pe loc de play-off elevii săi mai au mult de muncă. „Încă sunt circumspect. Trebuie să fim conştienţi că drumul este foarte lung. Clasamentul s-a strâns în zona play-off-ului. E foarte mult de muncă”, a afirmat Costel Enache.