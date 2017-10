Iftime nu dă şanse transferului lui Şfaiţer la Dinamo

« Alte stiri din categoria Sport

Finanţatorul FC Botoşani, Valeriu Iftime, nu crede că-l va pierde pe Cornel Şfaiţer. „Cornel e un prieten foarte bun, un om deosebit, pentru care am tot respectul. Eu îl preţuiesc foarte mult. Pentru mine nu e o ştire, nu e o veste. Nu e sustenabilă, pentru că el nu a fost preşedinte al FC Botoşani în adevăratul sens al cuvântului. El nu a fost un preşedinte căruia să-i plătim salariu 100.000 de euro, ci a fost acţionar şi mai aducea şi bani de acasă. Nu cred că va pleca. Dacă vrea să plece, noi nu putem să-l oprim, pentru că nu are angajament cu FC Botoşani, nu are nicio funcţie în club”, a declarat Valeriu Iftime, care crede că sunt prea multe lucruri sentimentale care-l leagă pe Şfaiţer de echipă, pentru ca acesta să se gândească serios să o părăsească în detrimentul lui Dinamo. Dar, dacă o face, Valeriu Iftime consideră că ar fi un pas înainte pentru Cornel Şfaiţer. „Dinamo e Dinamo. E un brand naţional, o forţă, indiferent unde s-ar afla în clasament”, a conchis Iftime.