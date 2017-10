Meci dificil pentru Halep

« Alte stiri din categoria Sport

Simona Halep evoluează în Grupa Roşie şi se va lupta astăzi, de la ora 14:30, cu daneza Caroline Wozniacki. Cele două jucătoare se vor duela după ce s-au impus fără probleme în prima etapă. Simona a trecut cu 6-4, 6-2 de Caroline Garcia, pentru ca apoi daneza să o învingă pe Elina Svitolina cu 6-2, 6-0. Va fi a şasea confruntare directă per total şi a doua din acest an între Halep şi Wozniacki. În ultimul meci a fost 5-7, 6-4, 6-1 în favoarea danezei, la Eastbourne. Înaintea respectivei confruntări, cele două s-au mai întâlnit de alte patru ori, împărţindu-şi victoriile.

Simona Halep ştie ce are de făcut acum pentru a o învinge, în Singapore. Ea evită să se gândească la ultimul meci contra danezei (n.r. - la Eastbourne, Halep a avut 1-0 la seturi şi a condus cu 3-0 în actul secund, dar a fost învinsă în cele din urmă). „A fost pe iarbă, ceva diferit, urma Wimbledon-ul, nu pot să dau foarte multă atenţie acelui meci. Dar am jucat contra ei de multe ori; ştiu că este foarte constantă, nu greşeşte mult, aleargă foarte bine, va trebui să mă concentrez asupra mea, să mă gândesc la ce am de făcut şi să fiu puternică pe picioare”, a spus Halep, înainte de a explica de ce are nevoie pentru a se impune: „Cred că jocul meu este un pic mai agresiv decât al ei, dar bineînţeles că va fi o nouă zi, un nou meci. Aşa cum am mai zis, cea mai bună o să câştige. Eu trebuie doar să-mi fac jocul meu şi să cred că am o şansă”, a adăugat românca.

Asemenea acesteia, şi daneza îşi propune să joace ofensiv astăzi. „Este o adversară dificilă, returnează multe mingi şi ştie cum să treacă din defensivă în ofensivă. Voi încerca să rămân agresivă şi să-mi facă jocul”, a precizat Wozniacki.

Calculele calificării

Simona Halep îşi poate asigura câştigarea grupei cu o victorie în faţa danezei - cumulată cu un succes al franţuzoaicei Garcia în faţa Svitolinei. Sportiva din Ucraina ar fi eliminată, iar cele două Caroline din Grupa Roşie ar avea meci direct pentru locul doi.

Halep este sigură de calificare cu o victorie în două seturi şi un 2-1 la seturi scos de Svitolina - însă în acest caz nu s-ar cunoaşte poziţia de pe care Halep va merge în semifinale.

Românca ar ajunge la un meci decisiv cu Svitolina dacă pierde meciul de astăzi, iar Elina o învinge şi o trimite acasă pe Caroline Garcia. Wozniacki ar câştiga grupa în acest caz, iar daneza mai poate fi sigură de calificare cu victorie 2-0 în faţa Simonei Halep cumulată cu un 2-1 pentru Garcia.

Orice altă combinaţie de rezultate lasă ambele poziţii de semifinale de decis la capătul ultimelor două dueluri din grupă.