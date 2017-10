Salt în clasament făcut de FC Botoşani

« Alte stiri din categoria Sport

În ultimul meci al etapei a XV-a a Ligii I, FC Botoşani şi Dinamo au terminat nedecis, 0-0. Disputată pe o vreme potrivnică, partida a fost una de luptă, jucătorii celor două formaţii având multe intrări peste limita regulamentului.

De altfel, Horaţiu Feşnic, arbitrul întâlnirii a şi fost nevoit să scoată de două ori din buzunar cartonaşul roşu, Muşat (minutul 52) şi Katsikas (minutul 76), plecând mai devreme la vestiare după ce au avut atacuri peste limita regulamentului asupra adversarilor.

Dinamo a avut oportunităţi bune de a marca, însă indolenţa lui Nemec, atacant care este ameţit de oferta lui Gigi Becali. a făcut ca rezultatul să rămână neschimbat pe tabela de marcaj. S-a terminat 0-0, iar FC Botoşani a urcat pe locul 4 cu 25 de puncte în timp ce dinamoviştii sunt pe locul 7 cu 21 de puncte.

Cornel Şfaiţer, preşedintele FC Botoşani, a declarat că se aştepta la un meci dificil cu Dinamo şi a spus că lupta pentru play-off se va da până în ultima etapă a acestui sezon regular. „Ne aşteptam la o partidă dificilă, mai ales că am reuşit să obţine trei puncte în Bucureşti. Am fost bine organizaţi defensiv, am avut un joc bun în prima repriză. Am picat la eliminarea lui Muşat. Am avut momente când am suferit şi când puteam fi conduşi. Am avut puţină şansă. Jocul s-a echilibrat după eliminarea de la Dinamo. Rezultatul a fost echitabil. Am avut o defensivă perfectă. Suntem pe o poziţie care ne dă speranţe, să credem în obiectivul nostru, al cincilea sezon consecutiv în Liga I. Mi-aş dori enorm de mult să rămânem pe locul patru, va fi destul de greu, sunt multe puncte puse în joc şi va fi o dispută până în ultima etapă. Chiar dacă am obţinut patru puncte cu Dinamo, mi-aş dori ca ambele echipe să fie în play-off”, a declarat Cornel Şfaiţer.

Pentru FC Botoşani urmează un nou adversar dificil, botoşănenii urmând a primi joi, de la ora 18:00, pe teren propriu, CFR Cluj, partida urmând a se disputa în cadrul 16-imilor de finală ale Cupei României.