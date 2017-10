Şfaiţer, aproape de Dinamo

« Alte stiri din categoria Sport

Cornel Şfaiţer, oficial FC Botoşani, ar putea deveni lider în executivul lui Dinamo. Oficialul botoşănean a recunoscut că în ultimul timp s-a întâlnit de mai multe ori cu Ionuţ Negoiţă, finanţatorul Dinamo, şi au discutat despre o eventuală colaborare. „Am rămas şi eu un pic surprins că această informaţie a apărut în presă. Am amintiri extraordinare de mic copil. Am suferit pentru Dinamo. Am stat la multe meciuri pe o asemenea vreme (n.r. - ploaie mocănească) în tribunele Stadionului Dinamo. Am călătorit împreună cu ei când se băteau în cupele europene. Am amintiri extraordinare. De când am promovat în Liga I, m-am detaşat şi am fost preocupat doar de FC Botoşani. Am reuşit lucruri extraordinare împreună cu Valeriu Iftime, cu firma Elsaco şi ceilalţi acţionari. Sunt sigur că se vor reuşi lucruri frumoase în viitor la Botoşani”, a declarat oficialul moldovenilor.

Negoiţă îl doreşte cu insistenţă pe Şfaiţer, propunându-i oficialului botoşănean funcţia de preşedinte al clubului din Şoseaua Ştefan cel Mare.

Şfaiţer nu a exclus varianta de a face pasul la Dinamo, urmând ca în perioada imediat următoare să aibă o întrevedere cu finanţatorul „roş-albilor”. „L-am felicitat pe domnul Negoiţă, pentru că a redresat corabia. Sunt sigur că Dinamo va reveni, cu paşi mărunţi, cu o strategie bună. Este un brand extraordinar şi poate reveni dar trebuie multă răbdare. Oricine îşi doreşte să ajungă conducător la Dinamo. Sunt mulţi oameni cu destulă experienţă. Au fost mici discuţii, probabil vor mai fi, dar eu sunt ataşat de Botoşani. Pentru oricine e o provocare, să ajungi la Dinamo. Nu am ascuns că sunt dinamovist. În faţa lui Dinamo am reuşit rezultate pozitive, suntem pe plus în cei cinci ani de Liga I. Botoşaniul e frumos, aici m-am născut şi aici îmi doresc să obţinem rezultate pozitive. E posibil orice”, a adăugat Cornel Şfaiţer.

Şfaiţer: „E o provocare. Să vedem ce va fi”

Cornel Şfaiţer a spus că dacă va accepta colaborarea ştie exact ce are de făcut pentru a readuce Dinamo în top. „Am reţeta pentru ca Dinamo să reuşească, dar trebuie bine pus la punct totul la început de drum. Apoi e nevoie de seriozitate, de multă muncă. Nu ai cum să nu reuşeşti. Eu tot ce am reuşit în fotbal, şi o pot spune oamenii care mă cunosc, am făcut muncind foarte mult, cu mult ataşament şi implicare. Aşa am reuşit! E adevărat că Dinamo e altceva faţă de FC Botoşani, dar acolo e loc de mult mai bine. Vom vedea ce se va concretiza, nu e uşor de luat o decizie. Nu ne jucăm. La Dinamo se vor multe într-un timp scurt. Trebuie bine configurat lotul, trebuie să fim foarte atenți la jucătorii care merită să îmbrace acel tricou. E nevoie de jucători care-şi dau viaţa. În plus trebuie bine selecţionaţi jucătorii străini. E nevoie de un număr mic de jucători străini, dar cu o calitate deosebită care să poată face faţă. Dinamo a avut succes când a avut băieţi devotaţi şi mulţi români. La fel şi la Steaua. Reţeta cu jucătorii străini merge doar la CFR. În final trebuie să spun că Dinamo e o provocare. Să vedem ce va fi”, a adăugat Şfaiţer.

- Cristian PRISACARIU

cprisacariu@monitorulbt.ro