Misiune dificilă în Cupa României

FC Botoşani va primi astăzi, de la ora 18:00, pe „Municipal”, în 16-imile Cupei României, vizita liderului la zi al Ligii I, CFR Cluj. Cele două echipe s-au întâlnit recent, în Gruia, în prima etapă a returului acestei ediţii de campionat într-un meci încheiat nedecis, 0-0, rezultat care a dublat remiza din tur, 1-1 pe „Municipal”.

Costel Enache, antrenorul principal al FC Botoşani, a declarat că deşi meciurile din Cupa României au un specific aparte, partida de astăzi va semăna foarte mult cu „dubla” din campionat. „Nu cred că putem schimba niciuna din echipă foarte mult din modelul de joc, din ceea ce am cerut jucătorilor la antrenamente. Nu văd diferenţe foarte mari de joc, faţă de meciurile de campionat. Văd la fel o luptă echilibrată şi ştiu că ne aşteaptă un joc greu. Sper să terminăm repede jocul, în minutul 90, şi în favoarea noastră. Dacă nu, suntem pregătiţi şi pentru prelungiri şi pentru penalty-uri”, a declarat Costel Enache.

Tehnicianul grupării locale a spus că până în prezent nu a reuşit să facă performanţă în Cupa României şi a mărturisit că şi-ar dori să reuşească să elimine CFR Cluj din competiţie şi să aibă un parcurs cât mai lung în această competiţie cu FC Botoşani. „Este o competiţie cu o abordare diferită faţă de jocurile de campionat . În campionat ai şansa ca după un pas greşit să reechilibrezi lucrurile. Aici nu poţi să faci lucrul ăsta. Un pas greşit înseamnă eliminarea din competiţie. E destul de dificil pentru noi să ducem două competiţii pe durată lucru. Eu personal, cu regret o spun, nu am făcut performanţă în Cupa României, nu am reuşit să trec aşa de multe tururi încât să ajungem într-o fază superioară, nici ca jucător, nici ca antrenor, dar întotdeauna am încercat să tratăm serios competiţia şi să scoatem maxim din ceea ce puteam. Aşa o să facem şi mâine (n.r. - astăzi). Avem şansa noastră. Şi adversarul este unul cu mare forţă. Avem şansa noastră şi avem oportunitatea de a încerca să facem performanţă în Cupa României”, a mai spus principalul revelaţiei Ligii I.

Chiar dacă a recunoscut că va opera două-trei modificări în primul 11 faţă de meciul cu Dinamo, Enache a spus că va trata cu maximă seriozitate confruntarea. Este de aşteptat ca tehnicianul să mizeze pe formula: Pap - Unguruşan, Plămadă, Miron, Dumitraş - Bordeianu, Tincu - Serediuc, Moruţan, Buş - Kuku.

Biletele la acest meci au preţul de 25 de lei şi vor putea fi achiziţionate de suporteri începând cu ora 9:00 şi până la startul partidei.