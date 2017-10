Meci decisiv pentru Simona Halep

« Alte stiri din categoria Sport

Simona Halep este obligată să câştige meciul de astăzi, de la ora 14:30, cu ucraineana Elina Svitolina, pentru a fi sigură de calificarea în semifinalele Turneului Campioanelor. Şi asta din cauza faptului că a pierdut categoric cel de al doilea meci din Grupa Roşie, susţinut împotriva danezei Caroline Wozniacki, scor 0-6, 2-6. Liderul mondial şi-a găsit cu greu cuvintele după eşecul clar contra lui Wozniacki, însă este pregătită să se revanşeze în faţa unei adversare pe care a întâlnit-o deja de trei ori în 2017. „Se întâmplă să ai zile proaste pe durata unui an. A fost al treilea meci (n.r. - partide slabe), aşa că nu este chiar atât de rău. Eu vreau să mă gândesc că în următorul meci pot să joc mai bine şi că acest meci nu o să mă afecteze atât de mult. Se întâmplă. Suntem la un nivel la care toate jucătoarele joacă bine. O să lupt şi o să fiu mai ambiţioasă pe teren în următorul meci”, a declarat Halep.

Scorul duelurilor directe dintre românca de 26 de ani şi Svitolina este egal, 2-2, dar jucătoarea din Ucraina s-a impus în două dintre cele trei întâlniri din acest an, în finala de la Roma şi în semifinala de la Toronto. Singurul succes al Simonei a venit în sferturile de finală de la Roland Garros, unde s-a impus în trei seturi, cu 6-0 în decisiv, după o revenire de colecţie. „Nu o să fie uşor. E o adversară consistentă, la fel ca Wozniacki. Va trebui să joc mai bine şi o să vedem ce va fi. Am mai jucat şi pe hard, şi pe zgură. Terenul acesta nu pot să zic că e hard, e un pic mai lent. O să vedem ce va fi. E greu să spun ceva exact înaintea unui meci”, a spus Halep.

Elina Svitolina a pierdut dramatic al doilea meci din Grupa Roşie, cu Caroline Garcia, scor 7-6 (7), 3-6, 5-7, după ce, în decisiv conducea cu 5-3. La final, ucraineanca a părut să fi capotat, găsindu-şi cu greu cuvintele. „Mi-aş fi dorit să nu mai am şanse să mă calific. Nu mai am aşteptări în acest moment. Când voi termina turneul, voi analiza ce a mers rău. Voi discuta cu staff-ul meu, pentru că am jucat în unele momente un tenis teribil de slab. OK, fetele au jucat bine, au meritat victoriile, nu despre asta vorbesc. Mă refer la ce am făcut eu pe teren, în unele momente nu am ştiut să gestionez situaţiile şi m-am comportat ca şi cum nu aş avea creier”, a declarat Svitolina, potrivit WTA Insider.

Meciul Simona Halep - Elina Svitolina, decisiv pentru calificarea în semifinalele Turneului Campioanelor, va avea loc astăzi, nu înainte de ora 14:30, şi va fi transmis pe Digi Sport 2.

Cum se poate califica Simona Halep

În acest moment, Wozniacki e aproape sigură de calificarea de pe locul întâi din Grupa Roşie, dar la locul secund păstrează şanse toate celelalte jucătoare. Totuşi, Halep depinde doar de ea: o victorie cu Svitolina o va aduce în „careul de aşi”.

Scenariul 1. Victorie Halep în ultimul meci:

Există două variante, ambele favorabile Simonei Halep.

a) Dacă Halep o învinge pe Svitolina în minimum de seturi, e calificată în semifinale. Pentru că, în caz în care Garcia s-ar impune la rândul ei în confruntarea cu Wozniacki în două seturi, s-ar face clasament în trei, iar Simona Halep i-ar fi superioară jucătoarei din Hexagon la setaveraj.

b) O discuţie aparte există în cazul în care Simona pierde un set, iar Garcia se impune în două seturi în confruntarea ei cu Wozniacki. În acest caz, tot sportiva noastră ar avea câştig de cauză în dauna Carolinei Garcia. S-ar face tot clasament în trei, iar Wozniacki (setaveraj 4-2) ar câştiga grupa. Halep şi Garcia ar avea setaveraj 4-3, dar următorul criteriu e reprezentat de rezultatul direct, favorabil româncei.

Scenariul 2. Halep pierde în trei seturi:

Românca se poate califica în semifinale şi cu o înfrângere. Condiţia e să fie învinsă în meciul cu Svitolina în trei seturi, iar Wozniacki să treacă de Garcia (indiferent de scor, 2-0 sau 2-1).

În orice altă variantă, Simona Halep ar fi eliminată.

Wozniacki poate pierde primul loc

Caroline Wozniacki şi-a surclasat primele două adversare de la Turneul Campioanelor 2017, însă mai poate pierde primul loc în Grupa Roşie. Deşi a pierdut numai patru game-uri în total în meciurile cu Elina Svitolina (6-2, 6-0) şi Simona Halep (scor 6-0, 6-2), daneza poate rata primul locul în grupă dacă va pierde în ultima etapă, cu Caroline Garcia (Franţa), iar Svitolina o va învinge pe Simona Halep, indiferent de scorul celor două meciuri.

În acest caz, Caroline Garcia ar câştiga Grupa Roşie deoarece ar avea avantajul rezultatului direct contra lui Wozniacki.

Clasamentul Grupei Roşii

1. Caroline Wozniacki 2-1 (4-0)

2. Simona Halep 1-1 (2-2)

3. Caroline Garcia 1-1 (2-3)

4. Elina Svitolina 0-2 (1-4)