Costel Enache îşi laudă jucătorii

Antrenorul principal al revelaţiei Ligii I, Costel Enache, a avut acelaşi discurs echilibrat şi după prima performanţă notabilă pe banca echipei FC Botoşani.

Tehnicianul şi-a felicitat jucătorii pentru efortul şi determinarea din meciul cu CFR Cluj din Cupa României.„Grupul de jucători a reuşit să facă o performanţă. Pentru mine performanţa înseamnă emulaţia, sentimentele, trăirile şi energia pe care au transmis-o jucătorii către spectatori şi telespectatori. Asta trebuie remarcat, spiritul de grup. Am văzut mai mult ca niciodată că relaţiile dintre jucători în teren au fost ca în cadrul unui comando. Cred că suntem pe drumul cel bun din punctul ăsta de vedere. Partea mentală a fost pentru mine una deosebită în seara asta. Cât despre partea tehnico-tactică, am afişat acelaşi joc, cu o organizare defensivă foarte bună, un joc în care am reuşit să menţinem un bloc defensiv bine organizat care să apere poarta. Am reuşit contraatacuri, am avut câteva oportunităţi, am înscris şi am jucat din nou de la egal la egal cu o echipă cu potenţial foarte mare. În seara asta (n.r. - joi seară) chiar nu au fost lucruri negative. Sunt mulţumit de toţi băieţii, toţi au depus energia maximă pe care au avut-o”, a spus Costel Enache.