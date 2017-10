Dan Petrescu dă vina pe arbitraj

« Alte stiri din categoria Sport

Dan Petrescu a digerat cu greu eliminarea din Cupa României, mai ales că avea ca obiectiv câştigarea trofeului. Tehnicianul a fost foarte nervos pe parcursul meciului cu FC Botoşani, a protestat la majoritatea deciziilor arbitrilor, a fost avertizat de centralul Adrian Cojocaru şi doar printr-o minune a rămas nu a fost trimis în tribună, iar la final a declarat că echipa sa merita să se califice, dar nu a făcut-o din cauza greşelilor de arbitraj. „A fost un meci dominat în totalitate de CFR. Meritam să câştigăm dar fotbalul nu e pe meritate, e pe cine câştigă. Am ratat foarte mult, puteam să facem 2-0 de mult. Singura pe care au avut-o Botoşani, au marcat. Bravo lor. Sunt prea multe greşeli flagrante împotriva noastră şi arbitrii au influenţat rezultatul clar astăzi. Patru greşeli mari de tot. Nici nu mai trebuie specialişti să te uiţi. Gol valabil, penalty clar, roşu la Culio şi Omrani scăpa singur cu portarul şi nu a fost ofsaid. Greşeli mult prea mari şi e greu să câştigi pe un teren ca Botoşani. Am avut ghinion să venim până aici în primul meci. Nu e o deplasare pe care o vroiam în Cupa României. Mergem mai departe şi trebuie să ne gândim la următorul meci în campionat. Suntem supăraţi pentru că era un obiectiv să ajungem cât mai departe în Cupa României”, a declarat Dan Petrescu.

Tehnicianul a lăsat să se înţeleagă că erorile de arbitraj împotriva CFR-ului se datorează presiunii puse de oficialii de la FCSB. „Presiunea pusă de ei şi-a făcut deja efectul. La Viitorul am avut penalty clar, influenţare de rezultat. În acest meci la fel. 100% a avut efect. Îi lăsăm să câştige campionatul pentru că asta vor. Noi nu avem şanse oricum la câştigarea campionatului. Noi am avut doar o decizie controversată şi toţi au făcut scandal, cea cu Dinamo. În rest, toate fazele au fost clare. La cum suntem arbitraţi, nu ştiu dacă mai câştigăm vreun meci. După ce am văzut la Botoşani, îmi e teamă de arbitraj şi în campionat”, a conchis antrenorul ardelenilor.