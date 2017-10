Jucătorii FC Botoşani împart banii primiţi de la FRF

« Alte stiri din categoria Sport

Cu toate că au reuşit să elimine CFR Cluj, liderul la zi, din Cupa României, jucătorii FC Botoşani nu se vor bucura de o primă specială. Fotbaliştii lui Costel Enache au fost anunţaţi de oficialii echipei că singurii bani pe care îi vor încasa de pe urma acestei victorii sunt cei pe care FRF, cea care organizează această competiţie, îi va oferi echipelor care au acces în optimi. „Dacă ajung în finală sau chiar câştigă trofeul iau toţi banii. Nouă nu ne trebuie nimic! Toţi banii care vin de la FRF se duc în contul jucătorilor!”, a declarat Cornel Şfaiţer, preşedintele FC Botoşani.

Oficialul a spus că eliminarea CFR-ului reprezintă una dintre cele mai mari bucurii personale de când este în fotbal. „E un sentiment minunat. Am trecut de un adversar puternic. Să joci în faţa CFR-ului 300 de minute şi să nu fii învins, e o mare performanţă. Am reuşit cea mai frumoasă calificare, în faţa unei echipe puternice, care se bate la campionat. Am suferit patru ani la rând în Cupa României dar acum am reuşit o calificare extraordinară. Mă bucur pentru băieţi. Mă bucur pentru un Târnovan, Târşa, Rodriguez, Oaidă, jucători care au jucat mai puţin. Sunt jucători pe care Costel se va putea baza în viitor. Am avut încredere chiar dacă am primit golul. A fost şansa de partea noastră. Au fost momente bune, între minutele 75 şi 90 chiar am dominat jocul. Ei eu avut momente mai bune în prelungiri. E o mare dezamăgire pentru cei de la CFR”, a declarat Cornel Şfaiţer.

FC Botoşani a eliminat la penalty-uri CFR Cluj din Cupa României.

După timpul regulamentar, dar şi după cele două reprize de prelungiri, scorul a fost egal 1-1. La penalty-uri goalkeeperul FC Botoşani, Eduard Pap a apărat două lovituri de la 11 metri, Ciprian Deac ratând şi el, căpitanul clujenilor trimiţând în transversală.