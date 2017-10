FC Botoşani, condamnată la victorie

« Alte stiri din categoria Sport

FC Botoşani va întâlni astăzi, de la ora 18:00, formaţia Sepsi OSK Sfântu Gheorghe într-un meci care se va disputa la Braşov pe „Tineretului” în runda a XVI-a a Ligii I.

Costel Enache a recunoscut că cea mai mare problemă a sa pentru acest meci o reprezintă motivarea propriilor elevi după euforia pricinuită de eliminarea din 16-imilor Cupei României a puternicei CFR Cluj.

Chiar dacă în tur, FC Botoşani s-a impus cu 5-1 în faţa celor de la Sepsi OSK Sfântu Gheorghe, principalul Costel Enache este convins că va fi un meci diferit. „În meciul din tur, acel dezechilibru numeric ne-a ajutat și acolo cred că s-a făcut diferența. Cu siguranță avem un joc foarte greu. În ultima perioadă, adversarul pe care îl vom avea luni (n.r. - astăzi), are un joc consistent, bine pus la punct și cu foarte multă determinare. Cred că așa vom fi tratați și noi, cu agresivitate, determinare și concentrare maximă. Dacă jucătorii mei, îmi place să le spun așa, pentru că îi consider ca niște copii și mă simt foarte bine lângă ei, echilibrează partea mentală, avem șanse foarte bune pentru un rezultat pozitiv. Adversarul s-a pus la punct, a crescut în joc, în consistență, au făcut câteva transferuri, au reparat punctele slabe, concurența e mult mai bună pe posturi. Nu are nici o legătură jocul din tur cu cel de luni”, a declarat Costel Enache în cadrul conferinţei de presă premergătoare întâlnirii de astăzi.

Principalul FC Botoşani a lăsat să se înţeleagă că s-ar mulţumi şi cu un punct la Braşov cu Sepsi.

