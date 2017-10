Halep termină anul pe locul 1 în lume

« Alte stiri din categoria Sport

Simona Halep a primit ieri trofeul de lider mondial WTA la final de sezon. „Este uriaş ce am făcut pentru ţara noastră. E o ţară mică şi sunt prima jucătoare care a reuşit acest lucru. Poate voi avea câteva evenimente în plus, dar mă voi bucura de ele. E frumos. E cel mai bun moment al carierei mele şi nu mă pot plânge de acest lucru”, a declarat Halep, emoţionată, după primirea trofeului, potrivit site-ului WTA.

Halep este a 13-a jucătoare care termină anul pe primul loc în clasamentul mondial al circuitului profesionist feminin de tenis (WTA), după introducerea ierarhiei computerizate, în 1975. „Este o onoare să fiu al 13-lea - de fapt, e numărul meu norocos - lider mondial la finalul anului. E un sentiment frumos. Toată munca pe care au făcut-o anul acesta îşi arată roadele”, a afirmat Halep.

Românca a urcat pe primul loc în clasamentul mondial pe 9 octombrie, devenind al 25-lea lider din istoria ierarhiei WTA, fiind totodată prima româncă ce ajunge în această poziţie. Realizarea a venit după o victorie în faţa letonei Jelena Ostapenko, în semifinale, la Beijing.

„Cel mai frumos moment pot spune că l-am avut pe teren, când am câştigat cu Ostapenko la Beijing Dar e cu atât mai special să închei anul pe primul loc, cu atât mai mult cu cât sunt atât de puţine jucătoare care au terminat anul din postura de lider, e mai special şi mai dificil de făcut asta”, a mărturisit Simona.

După ce a primit inelul de lider mondial din partea reprezentantei Tiffany T, Simona Halep a declarat amuzată: „Nu mă logodesc. Sunt logodită cu tenisul!”

Un sigur titlu în acest an

În 2017, românca a câştigat un singur titlu, Mutua Madrid Open, dar a jucat finala turneului de Mare Şlem de la Roland Garros, precum şi finale la Roma, Cincinnati şi Beijing, participând pentru a patra oară consecutiv la Turneul Campioanelor de la Singapore, unde nu a reuşit să depăşească faza grupelor.

Totuşi, Halep a început dezastruos anul, accidentându-se la genunchi din prima săptămână a sezonului şi abia la începutul sezonului de zgură şi-a găsit cadenţa, câştigând titlul la Madrid. „Cred că am avut multe suişuri şi coborâşuri în acest an, dar, începând cu turneul de la Stuttgart, am avut consistenţă, după părerea mea. A fost dificil, fiecare săptămână eram pe teren, muncind. Chiar şi după ce am pierdut în primul tur la US Open, am revenit pe teren şi am încercat să îmi îmbunătăţesc jocul, lucru pe care l-am reuşit. Sunt foarte fericită că am putut să fiu constantă, ceea ce este cel mai important lucru pentru un jucător. Și să fiu sănătoasă, nu am probleme acum, nicio accidentare. Acum voi încerca să am un extrasezon bun şi să încep noul an mai bine”, a comentat Halep.

„Nu pot spune că am încetat să cred că pot deveni numărul unu în acest an, pentru că am avut multe şanse, dar, bineînţeles, că am fost un pic dezamăgită după acele momente pe care le-am avut. Acum trăiesc un sentiment extraordinar. Virginia Ruzici mi-a spus că nu realizez ce am reuşit, dar e o fericire interioară şi unul dintre visurile mele s-au realizat. Trebuie doar să fiu veselă, să zâmbesc şi să mă bucur de viaţă”, a mai spus românca.

Halep revine astăzi în ţară

Halep va reveni astăzi în ţară şi apoi va pleca într-o vacanţă deja programată. „Mi-ar plăcea să mă gândesc la anul viitor abia după vacanţă. Dar fiecare turneu şi fiecare săptămână, fiecare zi chiar, va fi o provocare, începând de acum. Nu pot să fiu stresată de acest lucru. Vreau doar să muncesc mai mult pentru a fi mai bună, am nevoie despre asta şi vom vedea ce se va întâmpla. În opinia mea, am făcut ceva extraordinar până acum şi vreau să fiu pentru mai mult timp lider şi să câştig un Mare Şlem” a conchis Halep.