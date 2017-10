Tensiuni între Iftime şi Şfaiţer

« Alte stiri din categoria Sport

Valeriu Iftime a ţinut să precizeze că între el şi Cornel Şfaiţer, preşedintele de onoare al FC Botoşani, nu este nicio ruptură.

Cu toate că după declaraţiile pe care le-a dat imediat după meciul cu CFR Cluj după calificarea FC Botoşani în 16-imile Cupei României, în care a comentat posibila plecare a lui Cornel Şfaiţer la Dinamo, finanţatorul FC Botoşani a spus că totul e o „glumă” şi că „Ionuţ Negoiţă îl poate lua pe Cornel Şfaiţer la Dinamo dacă doreşte, pentru că acesta nu mai are nicio funcţie oficială la club”, finanţatorul FC Botoşani a ţinut să precizeze că îşi doreşte în continuare să colaboreze cu Şfaiţer, afirmând că plecarea acestuia ar fi o mare pierdere pentru Botoşani. „Nu poate fi nicio ruptură între doi prieteni care au muncit sau muncesc pentru FC Botoşani. Am învăţat de la Cornel de-a lungul timpului, el a învăţat de la mine, am fost amândoi şi suntem în continuare împreună în orice tip de situaţie. Ferească Dumnezeu să fie vreun scurtcircuit care să creeze la Botoşani o neînţelegere între mine şi Cornel. Am vorbit cu el şi ieri (n.r. - sâmbătă), şi azi (n.r. - duminică) şi cu siguranţă o rezolvăm. E adevărat că, având în vedere poziţia în care suntem, mulţi ar vrea să ne pună piedici: «Scandal la Botoşani!» «Scandal la Botoşani!» Staţi liniştiţi, nu e niciun scandal la Botoşani! E adevărat că l-am văzut pe Cornel puţin afectat, puţin trist, dar nu are de ce să fie, pentru că nu poate fi niciun fel de altă problemă. Cornel este prietenul nostru, a muncit foarte mult, are valoare adăugată, este un om extraordinar, un camarad excepţional, ştie foarte mult fotbal, avem nevoie de el la Botoşani”, a declarat Valeriu Iftime.

Cornel Şfaiţer a recunoscut că declaraţiile lui Valeriu Iftime făcute la Digi l-au deranjat şi a spus că acesta ar fi trebuit să fie mai atent la discursul pe care l-a avut la adresa sa. „Suntem persoane mature şi de aceea când afirmăm ceva în spaţiul public este bine să avem proprietatea cuvintelor. Pentru mine e un subiect închis”, a declarat Cornel Şfaiţer.

