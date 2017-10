Dan Petrescu se dezlănţuie la adresa arbitrilor

« Alte stiri din categoria Sport

Dan Petrescu, antrenorul lui CFR Cluj, a pus semieşecul din Gruia, scor 0-0, cu Gaz Metan Mediaş, pe seama prestaţiei brigăzii conduse de Marian Barbu. Acesta le-a refuzat ardelenilor un penalty clar în debutul întâlnirii la un fault în careu a lui Cristea asupra lui Hoban.

La finalul partidei, Dan Petrescu s-a dezlănţuit la adresa centralului acuzându-l pe acesta de viciere de rezultat. „E foarte greu de explicat, noi jucăm, avem ocazii, dar adversarul a făcut anti-joc. Noi am început rău, am avut ocazii, bară, dar și două penalty-uri clare. Ar fi trebuit să fie și o eliminare. E al treilea meci în care suntem viciați de arbitri, dar și noi trebuia să fim mai atenți și să marcăm. Toți jucătorii au fost sub presiune, n-au avut răbdare, exact ce le-am spus să evite înainte de meci. A dispărut total acel noroc pe care l-am avut în tur. Arbitrului să i se dea vreo 10 etape de suspendare, merită! A făcut dintr-un meci ușor unul greu. 100% nu voi mai primi penalty cât sunt la CFR! Dacă voi primi, va fi un miracol”, a declarat Dan Petrescu.

Cu toate că este din ce în ce mai contestat de fanii din Gruia, aceştia cerându-i insistent demisia la finalul meciului cu Gaz Metan, Petrescu a ţinut să precizeze că nu va renunţa la funcţia de antrenor principal al clujenilor. „I se strigă demisia și lui Zidane! Tuturor antrenorilor li se strigă demisia, nu contează cât muncești, asta vor ei. Poate sunt plătiți, cine știe. N-am de ce să demisionez, muncesc foarte bine, echipa a pierdut doar un meci. N-am de ce să nu continui la CFR”, a adăugat Petrescu.

În urma rezultatului cu Gaz Metan Mediaş, CFR Cluj a pierdut fotoliul de lider în Liga I, ardelenii fiind depăşiţi de FCSB, „roş-albaştrii” impunându-se clar, la Severin, în faţa CS „U” Craiova cu scorul de 5-2.