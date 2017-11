Cornel Dinu a desfiinţat jucătorii de la Dinamo

« Alte stiri din categoria Sport

Fostul mare jucător al lui Dinamo, Cornel Dinu, a măturat pe jos cu vedetele lui Vasile Miriuţă după umilinţa din Ştefan cel Mare, cu Viitorul, scor 0-4. „Procurorul” nu i-a menajat, însă, nici pe fostul director general al echipei, Adrian Mutu şi pe fostul antrenor Cosmin Contra, pe care îi consideră principalii vinovaţi pentru situaţia în care a ajuns Dinamo.

„Am spus de o lună şi ceva: nenorocirea este cu totul alta! S-a făcut o nenorocire în vară, cu doi mari experţi, Contra şi Mutu. E ca în timpurile de groază. Am fost acuzat că bat câmpii. Puţini au curajul de a spune adevărul. Avem o experienţă şi vedem. Cu Nedelcearu, cu Filip care probabil a călcat pe nişte sticle rămase pe teren probabil. Sunt practicanţi ai fotbalului. Nedelcearu, săracul, a greşit la vreo trei goluri, a dat cu dopul în portar când a scăpat singur. A trecut Eric ca trenul pe lângă Filip. Dinamo are nişte popândăi prin atac. Anton ăsta, săracul, e un chin când aleargă. Se fărâmă pământul. E un dezastru! Nu are nici Miriuţă, nici Negoiţă ce să facă.. Este unic în istoria fotbalului ca un grup de jucători să bea cu 48 de ore înaintea jocului. Acestor jucători nu li s-a explicat că înainte trebuie să joace, apoi să bea câte un pahar de vin. Dar nu înainte de joc. Cred că-s dependenţi de la vârstă atât de fragedă”, a tunat Cornel Dinu.

În urma acestei înfrângeri, a şaptea din acest campionat, Dinamo a rămas pe locul 7 cu 21 de puncte, la trei puncte de locul 6 ocupat de Astra, ultimul care asigură prezenţa în play-off. Etapa viitoare câinii vor juca în deplasare cu Gaz Metan Mediaş.