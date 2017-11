Laude culese după meciul cu Sepsi

« Alte stiri din categoria Sport

Oficialii echipei au ţinut să-i laude pe jucătorii şi pe antrenorii echipei pentru felul în care au pregătit jocul şi pentru victoria cu Sepsi, scor 2-0. „Am început mai modest în prima repriză, poate şi oboseala. Sincer să fiu, îmi era frică de meciul ăsta. În repriza a doua au avut atitudine jucătorii iar adversarul nu a avut nicio şansă. Ne-am creat multe situaţii de a marca. Mihai Bordeianu a marcat dar a şi ratat singur. A avut o ocazie mare şi Oaidă. Kuku s-a bătut mult în repriza a doua. Sunt trei puncte de aur în economia clasamentului”, a declarat Cornel Şfaiţer, preşedintele de onoare al FC Botoşani.

Acelaşi discurs l-a avut şi finanţatorul echipei, Valeriu Iftime ţinând să-l evidenţieze pe Benjamin Kuku.

„Felicitări tuturor. Am jucat destul de exact. În prima repriză am avut şi puţin noroc. Am ştiut să speculăm. Mi-a plăcut foarte mult Kuku, a muncit enorm. Jos pălăria Costel, jos pălăria băieţi. Am câştigat trei puncte într-un loc în care dacă nu eram atenţi, puteam pierde”, a afirmat Iftime.

La rândul său, Costel Enache a declarat că rezultatul cu Sepsi este unul pe deplin meritat. „După pauză am controlat jocul în totalitate. N-am reuşit să lucrez cu jucătorii mei pe astfel de vreme. La pauză am fost ceva mai vocal, nu îmi stă în fire să fiu aşa. Jucătorii au avut şi ei dreptate în felul lor pentru că vântul a contat mult, n-am putut să punem în aplicare ce am lucrat. Eu trebuie să fiu responsabil de starea de spirit şi le-am atras atenția că ar fi păcat ca munca lor să fie în zadar în această seară. Important e că jucătorii au înțeles mesajul de la pauză. Băieţii au conştientizat că a fost un moment oportun pentru a câştiga”, a declarat Costel Enache.