Club de Liga a IV-a somat de Benfica Lisabona

Clubul Benfica Lisabona a somat recent o echipă de Liga a IV-a de fotbal din Sălaj, Benfica Ileanda, să-şi schimbe denumirea şi să renunţe la tot ceea ce înseamnă marketing şi promovare în care apare numele clubului lusitan, invocând drepturi de proprietate exclusive asupra mărcii, relatează Agerpres.

Primarul comunei Ileanda, Cornel Lar, cel care este şi conducător al clubului de fotbal ce activează în Liga a IV-a, a precizat ieri, că ceea ce a crezut iniţial că este o glumă s-a dovedit în cele din urmă a fi o somaţie reală, adresată chiar de Benfica Lisabona, prin intermediul unei case de avocatură din Bucureşti. „În cursul lunii octombrie am primit o notificare din partea clubului de fotbal Benfica Lisabona, printr-o societate de avocaţi din Bucureşti, prin care ne somează oarecum ca în termen de 10 zile să renunţăm la denumirea de Benfica, să retragem de pe piaţă produsele cu marca Benfica, să ştergem de pe site-urile oficiale această denumire - mai multe cerinţe de genul acesta - pentru că marca Benfica e înregistrată la organismele de resort europene ca brand-ul lor şi au drepturi de unicitate, proprietate intelectuală, marketing şi tot ce derivă de aici. Noi am studiat adresa şi într-o primă fază am crezut că e glumă. Am verificat, am stat de vorbă cu cei de la Bucureşti, cu avocaţii care ne-au spus că nu e o glumă, că ei sunt mandatarii acelui club şi că treaba e serioasă. M-am adresat preşedintelui Asociaţiei Judeţene de Fotbal, Daniel Sabou, l-a sunat şi dânsul pe juristul FRF şi se pare că nu prea aveam loc de întors”, a precizat Cornel Lar.

Acesta a adăugat faptul că micul club din Sălaj va da curs solicitării, însă a cerut un răgaz pentru a putea face modificările cerute de Benfica Lisabona. „Asta e realitatea şi trebuie să ne conformăm. Noi le-am făcut un răspuns la adresa lor, prin care le-am cerut un răgaz rezonabil, pentru că nu se poate schimba denumirea cu care eşti angrenat într-o competiţiei de fotbal, chiar dacă e vorba de Liga a IV-a, de amatori care joacă de dragul fotbalului, nu pentru performanţă şi marketing, precum cluburile mari. După notificarea noastră, am primit un răgaz de la ei până în iunie 2018, să renunţăm la tot ce înseamnă Benfica şi ne vom conforma. Probabil au ei acolo la club o persoană care se ocupă de marketing, au auzit de clubul nostru şi cum ei vor să fie unicii cu această denumire la nivel mondial, au ajuns să ne notifice şi pe noi”, a adăugat Cornel Lar.

Potrivit primarului din Ileanda, cel mai probabil clubul înfiinţat în 2008, de câţiva tineri fani ai echipei Benfica va fuziona cu un altul existent în comună, Someşul Ileanda, şi va prelua numele acestuia din urmă. „Partea bună a lucrurilor este că că mai avem în comună un club de fotbal, tradiţionalul club al fotbalului din Ileanda, de pe vremuri, care se numeşte Someşul Ileanda. În 2010, când am promovat în liga a III-a echipa s-a desfiinţat pentru că nu aveam forţa financiară să se susţină o astfel de echipă. În acelaşi timp, unii tineri nu au mai avut loc în echipa Someşul, care s-a dorit să fie una de performanţă şi şi-au înfiinţat propria echipă, ce evolua în paralel în Liga a V-a. Numele echipei Benfica a fost ales atunci fără nici cea mai mică intenţie de a face rău cuiva sau de a uza de nişte drepturi. Cei care au înfiinţat echipa chiar erau şi sunt şi astăzi fani ai echipei Benfica Lisabona”, a conchis Cornel Lar.