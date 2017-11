Ilfovenii, siguri de victorie

« Alte stiri din categoria Sport

Claudiu Niculescu, antrenorul principal al FC Voluntari, a declarat că elevii săi pot câştiga jocul de mâine de la Botoşani. Tehnicianul a lăsat să se înţeleagă că se teme mai mult de vreme, decât de echipa lui Enache.

„Ne aşteaptă un drum greu şi un meci la fel de greu cu Botoşani. Vom întâlni una dintre revelaţiile acestui campionat, ştim ce joc ne aşteaptă. Sper ca şi vremea să fie în regulă, pentru că am înţeles că e destul de frig în nordul Moldovei. Sper să nu ningă, să nu plouă. Noi trebuie să fim la Botoşani ca soldatul rus, să trecem peste orice pentru a ne întoarce cu punct sau puncte. Asta pentru a rămâne în plasa play-off-ului. Regretele sunt mari după meciul cu Juventus Bucureşti, pentru că am luat doar un punct. În ultimele şase partide am pierdut doar o dată. Şi culmea, am pierdut puncte tocmai cu cele mai slab cotate”, a declarat Claudiu Niculescu, adăugând că „după un meci mai slab, am avut, în acest sezon, câte o tresărire de orgoliu”. „Sper să se întâmple şi acum pentru că e foarte, foarte important să câştigăm la Botoşani”, a conchis tehnicianul ilfovenilor