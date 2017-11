Claudiu Niculescu: "Avem probleme de lot"

« Alte stiri din categoria Sport

Înaintea jocului de astăzi, de pe „Municipal”, tehnicianul ilfovenilor a recunoscut că FC Botoşani reprezintă un adversar redutabil pentru orice formaţie din Liga I şi susţine că rezultatele celor de la Botoşani au fost obţinute prin muncă. „FC Botoșani are un joc bun, constant și are jucători care știu ce vor. Se înhamă toți din minutul 1 al fiecărui meci la multă, multă muncă, iar rezultatele se văd. Noi după un meci mai slab, am avut în acest sezon câte o tresărire de orgoliu, sper să se întâmple și acum pentru că e foarte, foarte important să câștigăm la Botoșani” a declarat tehnicianul ilfovenilor.

Niculescu a afirmat că se confruntă cu multe probleme de lot, cea mai importantă absenţă fiind cea a golgeterului Alexandru Tudorie. „Avem probleme de lot, probleme fizice, dar eu am încredere în toți băieții mei. Pentru postul pe care joacă Tudorie, care e accidentat, avem un junior, Cezar Trandafirescu. A revenit și Adrian Bălan, dar e doar a doua zi în care se antrenează după o entorsă și nu e 100% apt”, a precizat Niculescu.

Antrenorul FC Voluntari susţine că jucătorii săi trebuie să fie precum „soldatul rus”, să treacă peste orice pentru a se întoarce acasă cu punctele puse în joc.