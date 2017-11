Derby pentru play-off

« Alte stiri din categoria Sport

FC Botoşani va întâlni astăzi, de la ora 18:00, într-un meci care va deschide etapa a XVII-a a Ligi I, formaţia FC Voluntari.

Cu toate că echipa sa se află pe locul 4 înaintea acestui joc, iar ilfovenii sunt pe locul 10 cu 20 de puncte, cu opt mai puţine decât elevii săi, Costel Enache a declarat că partida va fi una foarte dificilă. „E un joc greu, o echipă bună, echilibrată, o echipă care are maturitate de joc, o echipă care joacă foarte bine în deplasare, o echipă care în ultimele şase jocuri a pierdut doar unul şi acela putem spune că neşansă, pentru că a controlat jocul, şi-a creat ocazii. Media de vârstă a adversarului a scăzut cu patru ani faţă de meciul din tur. Nu are nicio legătură meciul din tur cu acesta. Nu ne dezavantajează un egal. Ideea este că noi avem un concept mental pe care mergem: încercăm să câştigăm jocurile şi un egal ar fi bun în anumite condiţii. Dacă adversarul a făcut un joc bun şi noi am făcut tot ce a depins de noi, atunci da, putem accepta şi un joc de egalitate. Nu e o abordare pe care noi ne-o dorim”, a declarat antrenorul principal al FC Botoşani.

La rândul său, fundaşul dreapta Bogdan Unguruşan a spus că prin prisma clasamentului, se poate spune că gruparea locală pleacă cu prima şansă în acest meci, însă a precizat că nimeni nu trebuie să omită faptul că ilfovenii sunt actualii deţinători ai Cupei şi Supercupei României.

La un meci deschis oricărui rezultat se aşteaptă şi căpitanul echipei, Răzvan Tincu. Liderul vestiarului botoşănean a spus că având în vedere că Voluntariul îşi joacă una din ultimele cărţi pentru accederea în play-off, se aşteaptă ca aceştia să dea totul în acest meci.

În acest joc, Costel Enache ar putea miza pe formula: Cobrea - Unguruşan, Burcă, Miron, Muşat - Bordeianu, Tincu - Roman, Moruţan, Buş - Kuku.

Puse în vânzare de ieri, preţul tichetelor la acest meci este de 15 lei atât la tribune cât şi la peluze, şi 30 de lei la tribuna acoperită şi pot fi achiziţionate de la ora 9:00 până la ora de start a partidei.

