Încă o primăvară europeană pentru FCSB

FCSB s-a calificat în şaisprezecimile de finală ale Liga Europa la fotbal, după ce a terminat la egalitate cu formaţia israeliană Hapoel Beer Sheva, 1-1 (1-1), joi seara, pe Arena Naţională din Bucureşti, într-un meci din Grupa G a competiţiei.

Vicecampioana României nu a făcut un joc strălucit, dar şi-a realizat obiectivul, acela de a se califica în primăvara europeană.

După 2-1 în Israel, pentru FCSB a marcat Florinel Coman (minutul 31), golul oaspeţilor fiind semnat de Ben Sahar (minutul 37).

FCSB a fost privată de penalty în minutul 52, când şutul lui Budescu a fost respins cu mâna de pe linia porţii de către Miguel Vitor, care ar fi trebuit eliminat.

Dică: „Este un lucru normal”

La finalul partidei, antrenorul FCSB, Nicolae Dică, a declarat că pentru gruparea „roş-albastră” este un lucru normal să se califice în primăvara europeană. „Ne aşteptam la un joc greu, pentru că cei de la Hapoel Beer Sheva au o echipă foarte bună. Ne-au surprins puţin la începutul jocului pentru că mă aşteptam să joace 4-3-3 şi ei au început cu 3-4-1-2. Dar apoi am reglat lucrurile din mers şi ne-am impus jocul. Mă simt foarte bine, mai ales că sunt la început de carieră şi reuşesc această performanţă de a califica echipa în primăvara europeană după patru jocuri. E important pentru noi că am reuşit calificarea repede. Meritul este al băieţilor, pentru că ei au fost pe teren şi s-au dăruit. A fost o bucurie normală în vestiar. Acest club are o tradiţie şi face performanţă în fiecare an. Jucătorii au mai fost în primăvara europeană, în schimb, pentru mine, ca antrenor, este într-adevăr o performanţă. Dar pentru clubul nostru este un lucru normal să ajungă în primăvara europeană”, a spus el.

Tehnicianul susţine că echipa sa are o problemă la fazele fixe şi afirmă că Hapoel Beer Sheva se va califica în primăvara europeană de pe locul doi al grupei.

Nicolae Dică nu a dorit să discute despre faza din minutul 52 în care FCSB trebuia să primească un penalty ca urmare a henţului făcut de Miguel Vitor, dar a menţionat că susţine introducerea arbitrajului video.

Barak Bakhar: „Golul lor a venit de nicăieri”

Antrenorul echipei de fotbal Hapoel Beer Sheva, Barak Bakhar, a declarat, joi seara, într-o conferinţă de presă, că golul înscris de FCSB în meciul de pe Arena Naţională „a venit de nicăieri”, dar a apreciat faptul că elevii săi au reuşit să revină şi să obţină un rezultat de egalitate. „A fost un meci interesant. Adversarii au avut şansa lor să câştige, dar şi noi am avut şansa noastră. Consider că până la urmă rezultatul de egalitate reflectă realitatea din teren. La golul primit nu am fost concentraţi în apărare. Am făcut o greşeală mare, golul lor a venit de nicăieri. Dar Hapoel a demonstrat că are forţă şi am reuşit să marcăm şi să revenim pe tabela de marcaj. Sunt foarte, foarte mulţumit de cei 4.000 de suporteri care au venit la Bucureşti să ne susţină. Am făcut totul pentru ei, mă bucur că nu i-am dezamăgit. Noi dacă vom câştiga următoarele două partide ne vom califica în primăvara europeană. Sper să reuşim”, a spus Barak Bakhar.

În celălalt meci din grupă, Viktoria Plzeň a învins echipa elveţiană FC Lugano cu scorul de 4-1, pe teren propriu. Golurile vicecampioanei Cehiei au fost marcate de Michael Krmencik (minutele 4 şi 19), Tomas Horava (minutul 45) şi Ales Cermak (minutul 56), în timp ce pentru oaspeţi a punctat Davide Mariani (minutul 15).

FCSB mai are de jucat două meciuri, în deplasare cu Viktoria Plzeň (23 noiembrie) şi acasă cu Lugano (7 decembrie), având şanse mari să câştige grupa.