O nouă identitate pentru naţională

Federaţia Română de Fotbal (FRF) a lansat, ieri, în cadrul unui eveniment, noua identitate de brand a echipei naţionale, prezentând cu această ocazie şi noile echipamente de joc ale primei reprezentative a României.

Blazonul de pe tricoul jucătorilor este o reinterpretare a stemei naţionale într-o manieră modernă, dinamică: un scut pe care este scris România şi cinci cadrane care corespund celor cinci provincii româneşti, concentrate în jurul unui pentagon negru asemănător celui de pe mingea de fotbal.

Noile echipamente create de sponsorul tehnic al FRF au fost prezentate de către trei fotbalişti ai echipei naţionalei Under-19, Andrei Vlad, Andrei Sîntean şi Andrei Truşescu. Atât la primul, cât şi la al doilea tricou al primei reprezentative, se menţin culorile galben şi roşu, iar tricoul portarilor îl vom găsi în trei culori diferite: negru, violet şi verde. „În curând, echipa naţională va împlini un secol de istorie tumultuoasă. În această perioadă tricoul României a devenit un simbol atât pentru jucători, cât şi pentru suporteri. De astăzi, «tricolorii» au propriul blazon cu care vor intra pe teren, care va fi o chemare la unitate şi la dăruire. Pentru că doar împreună putem fi mai buni şi doar împreună putem câştiga”, a spus Răzvan Burleanu, preşedintele FRF.

La lansare, Vlad Dragomir, jucător din noua generaţie a „tricolorilor”, a primit simbolic tricoul cu blazon de la Adrian Mutu, golgeter all-time al echipei naţionale, la egalitate cu Gheorghe Hagi.

Prezent la eveniment, selecţionerul Cosmin Contra a afirmat: „Mă bucur foarte mult că noul drum pe care l-a început echipa naţională coincide cu acest nou echipament şi această nouă identitate. Ştiţi că am fost, sunt şi voi fi mereu un luptător, de aceea cred că va conta foarte mult pentru jucători să poarte cu şi mai multă mândrie acest tricou cu blazonul României şi să lupte în fiecare secundă pentru toţi românii”.

Selecţionerul speră ca jucătorii să fie conştienţi că reprezintă suporterii români de fiecare dată când intră pe teren. „Încercăm după lansarea acestui nou blazon să transmite o mai mare responsabilitate. Îmi doresc ca jucătorii să fie conştienţi că reprezintă suporterii români de pretutindeni şi să nu uite că acest tricou al naţionalei înseamnă foarte mult. Eu vreau să calific echipa naţională la Euro 2020. Locul în clasamentul mondial vine de la sine. Când ne vom califica vom urca şi în clasamentul FIFA”, a conchis Contra.

Aneta Bogdan: „Noua siglă a naţionalei de fotbal este românească 100%”

Noua identitate vizuală a fost gândită de agenţia Bradient. Noul logo este o reinterpretare a stemei României, ce cuprinde principalele elemente: acvila, capul de bour, delfinul şi leul.

„Am reinterpretat acvila Ţării Româneşti, am reinterpretat capul de Bour, am reinterpretat leul oltean, am reinterpretat acvila transilvăneană şi delfinul dobrogean. Am adăugat apoi fotbalul, simbolizat prin balonul rotund. Avem un logo modern, un logo pe care îl putem pune pe orice, de la echipament, la televizor, de la outdoor la internet şi într-un fel sau altul, când ieşim în afara ţării purtăm pe piept ceva ce simţim că e românesc şi asta ar trebui să ne dea putere, dorinţă victorie şi probabil mai multă responsabilitate”, a explicat Aneta Bogdan, managing Partner al companiei Brandient, în cadrul evenimentului, adăugând că „noua siglă a naţionalei de fotbal este românească 100%” şi că „românii sunt uniţi prin fotbal”.