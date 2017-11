Olimpiu Moruţan declarat netransferabil

« Alte stiri din categoria Sport

Cu toate că sunt asaltaţi de oferte pentru Olimpiu Moruţan, oficialii FC Botoşani se gândesc foarte serios să-l ţină pe internaţionalul under 21 al echipei până la finalul sezonului şi să refuze orice ofertă pentru acesta în iarnă.

Cornel Şfaiţer consideră că Olimpiu Moruţan va pleca la o echipă dintr-un campionat important al Europei, însă spune că cel mai bine este ca decarul să facă acest pas abia la finalul acestui sezon competiţional. „Eu am spus o sumă. Apoi, Moruţan a crescut de la meci la meci şi sunt sigură că va creşte în continuare. Avem două jocuri câştigate prin golurile lui Olimpiu. Au fost două goluri valoroase cu Viitorul şi Voluntari. Sunt sigur că preţul lui va creşte. Noi dorim să-l avem până la finalul campionatului. Dacă va avea în continuare evoluţii bune, va fi foarte greu să-l păstrăm şi din vară. Sunt sigur că va fi un preţ de nerefuzat. Îl cunosc foarte bine, este un băiat echilibrat. La momentul acesta, e greu să rămână în ţară. Niciun club nu ne-ar satisface pretenţiile financiare. La Steaua este concurenţă foarte mare la jucătorii sub 21 de ani. Îi trebuie evoluţii bune şi să se mai maturizeze un pic. Îl consider un diamant pentru noi şi de aia nu am vrut să ne dispersăm de el la prima ofertă. Vedem parametrii fizici, cât aleargă şi evoluţiile lui bune”, a declarat Cornel Şfaiţer.

Tânărul jucător botoşănean nu va avea vacanţă în aceste zile. El a fost convocat la naţionala U19 care va participa la un turneu de calificare în Grecia.

Costel Enache, antrenorul principal al echipei crede că fotbalistul său poate fi decisiv şi pentru echipa naţională. „De la meci la meci Moruţan adaugă ceva. Confirmă ceea ce cu toţii am remarcat, har, talent, dorinţă, seriozitate. E un jucător cu un echilibru mental foarte bun. E într-o creştere şi mă bucur pentru ceea ce realizează. Are şansa unui grup foarte bun care îl ajută foarte mult. Moruţan nu va avea vacanţă. Este convocat la lotul naţional, la U19, care va participa la turneul de calificare pentru turneul de elită. Are trei meciuri în Grecia”, a afirmat Costel Enache.

- Cristian PRISACARIU

cprisacariu@monitorulbt.ro