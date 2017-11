Golofca se cere la Botoşani

« Alte stiri din categoria Sport

Cătălin Golofca nu mai rezistă tratamentului la care este supus la FCSB. Tras pe linie moartă de Nicolae Dică şi mitraliat de Gigi Becali, fotbalistul vrea neapărat să se întoarcă la Botoşani pentru a nu-şi compromite cariera.

Fotbalistul de 27 de ani, care în vară l-a implorat pe patronul „roş-albaştrilor” să-l transfere la FCSB, înroşeşte acum telefoanele acţionarilor de la FC Botoşani, cerându-le acestora să-l scape de calvar.Atât preşedintele de onoare, Cornel Şfaiţer, cât şi finanţatorul Valeriu Iftime au recunoscut că în ultimul timp au fost asaltaţi cu telefoane de Cătălin Golofca, suceveanul efectiv implorându-i plângând să-l aducă înapoi la Botoşani.

„Este clar că trebuie făcut ceva cât mai repede pentru Golofca. Băiatul ne-a sunat şi ne-a spus că se simte tare nedreptăţit şi că nu mai poate să stea să joace doar la Liga a III-a. Ne-a întrebat dacă putem să facem ceva pentru el şi să îl aducem înapoi la Botoşani în această iarnă. Eu i-am spus că a greşit. El ştie foarte bine unde a greşit. Nu pot să stau degeaba. O să încerc să îl ajut pe acest băiat, deşi este fotbalistul Stelei. Eu am mare încredere în potenţialul lui Golofca. Cred că la Botoşani o să îşi revină. Am încredere ca antrenorul Costel Enache o să îl pună pe picioare”, a declarat Valeriu Iftime pentru „Fanatik”.

Finanţatorul FC Botoşani a afirmat că va discuta cu Gigi Becali, cu care în ultimul timp are o relaţie mai apropiată, despre repatrierea lui Cătălin Golofca. „Trebuie să recunosc că am tot interesul ca acest lucru să se întâmple, deoarece noi deţinem 60% dintr-un eventual transfer al lui Cătălin Golofca la o altă echipă şi nu am de gând să pierd atâţia bani. Voi discuta cu Gigi Becali şi îi voi cere acordul pentru un împrumut al lui Golofca la Botoşani. Eventual vom mai discuta şi despre acele procente. O să găsim noi o modalitate ca să fie bine pentru toată lumea”, a adăugat Valeriu Iftime.

Cornel Şfaiţer a precizat, însă, că până în iarnă petru Golofca nu se poate face nimic. Oficialii FC Botoşani nu sunt însă dispuşi ca, în cazul în care îl vor repatria pe atacant, să returneze vreun euro din cei 400.000 încasaţi în vară de la Gigi Becali pentru cele 40% din procentele jucătorului, atât cât revin „roş-albaştrilor”.