Narcisa Lecuşanu, candidată la şefia handbalului mondial

Narcisa Lecuşanu va candida la finalul acestei săptămâni, la Congresul ordinar al IHF, pentru unul din cele două posturi de membru al Comitetului Executiv al forului internaţional.

Pentru cele două locuri disponibile de membru al Comitetului Executiv al Federaţiei Internaţionale de Handbal (IHF) sunt patru candidaţi: Bogdan Wenta (Polonia), Frantisek Taborsky (Cehia), Narcisa Lecuşanu (România) şi Serghei Şişkarev (Rusia). Singurul care a mai îndeplinit această funcţie este cehul Taborsky, care speră să fie reales, în timp ce ceilalţi trei candidează pentru prima dată la un loc în Comitetul Executiv. „Pornesc pozitivă spre Antalya. E o şansă şi o iau ca atare. Este ceva extraordinar. Lumea handbalului din Europa mi-a arătat susţinere, sper să se şi concretizeze în voturi. Fiecare candidat are şansa lui. Domnul Taborsky e de mult timp în structură, îl respect şi cred că are şanse mari, dar şi noi ceilalţi le avem pe ale noastre. Ar fi o împlinire pentru mine, dacă aş fi aleasă. Sunt în structurile EHF şi IHF de mai mulţi ani, cred că le-am arătat că am abilităţi, că putem colabora şi construi ceva pentru viitor. Toate acestea sunt benefice pentru mine, dar şi pentru handbalul românesc. M-am născut şi voi muri în handbal, aşa cum s-a întâmplat şi cu domnul Ioan Kunst Ghermănescu, ale cărui cărţi sunt considerate şi acum biblii în handbal”, a declarat Narcisa Lecuşanu, pentru News.ro.

Cea de-a 36-a ediţie a Congresului ordinar al IHF va avea loc în Antalya, sâmbătă şi duminică. În cadrul acestuia vor avea loc mai multe alegeri: pentru preşedinte, primul vicepreşedinte al forului, două locuri de membru în Comitetul Executiv, trezorier şi membri în diverse comisii. Ultimul congres a avut loc în 2015, la Soci, dar atunci nu au avut loc alegeri, acestea fiind programate o dată la patru ani.

România a mai avut de-a lungul timpului un singur reprezentant în Comitetul Executiv al IHF, pe Ioan Kunst Ghermănescu, până în 1997, când acesta a decedat. El a fost şi membru în mai multe comisii ale IHF, precum şi preşedinte al celei de Metodică.

Narcisa Lecuşanu, 41 de ani, a făcut parte din echipa naţională de handbal a României care a cucerit medalia de argint la Campionatul Mondial din 2005, iar la nivel de club a cucerit Cupa EHF (2007) şi a jucat o finală de Liga Campionilor (2010) cu echipa Oltchim Râmnicu Vâlcea. De-a lungul carierei a mai evoluat la echipe din Macedonia, Germania şi Danemarca.

După încheierea carierei de jucătoare a fost numită director tehnic al naţionalei României, în 2011, iar apoi a intrat în structurile EHF (membru în Comitetul Executiv şi preşedinte Comisia Feminină) şi ale IHF (membru Comisia de Metodică, preşedinte Comisia Feminină), ocupând în paralel şi funcţia de vicepreşedinte al Federaţia Română de Handbal, la care a renunţat când a fost numită secretar de stat în Ministerul Tineretului şi Sportului (MTS). Activitatea de aproape un an la MTS a încheiat-o în ianuarie 2017.