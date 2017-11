Naţionala se pregăteşte cu Turcia lui Lucescu

« Alte stiri din categoria Sport

România va înfrunta, în această seară, de la ora 20:15, Turcia, pe Stadionul „Dr. Constantin Rădulescu” din Cluj-Napoca. Meciul este transmis de Pro TV.

La conferinţa de presă dinainte de meciul cu Turcia, Cosmin Contra a vorbit despre şansa lui de-a ocupa funcţia de selecţionerul al României. Cosmin Contra spune că atât el, cât şi jucătorii convocaţi de el la echipa naţională trebuie să se simtă onoraţi, dar şi responsabili pentru a califica naţionala tricolorilor la turneele finale. „Poate cei care vin din urmă vor avea responsabilitatea pentru a ne face fericiţi, responsabili de rezultate, să facă un pas important pentru cariera lor, vom avea şi aportul suporterilor la turneul final, e un plus pentru a ne bate la fiecare meci. Eu întotdeauna m-am simţit norocos, pe unde am ajuns am avut nevoie de noroc, mai ales când ajungi selecţionerul României. Mă simt şi responsabil pentru a ne califica la un turneu final. Jucătorii trebuie şi ei să înţeleagă că au nevoie de responsabilitate pentru a se califica şi la turneele viitoare”, a spus Cosmin Contra.

După meciul cu Turcia, „tricolorii” vor reveni la Bucureşti, acolo unde este programat duelul cu Olanda, de pe 14 februarie.