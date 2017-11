Vremuri grele pentru sportul românesc

« Alte stiri din categoria Sport

Ministrul Tineretului şi Sportului, Marius Dunca, a declarat, ieri, că în viitor vor primi finanţare şi premiere doar federaţiile care fac performanţă, precizând că proiectul de prioritizare a asociaţiilor sportive va fi supusă unei dezbateri.

„Am schimbat şi ceva norme pentru a vedea clar ce înseamnă federaţie olimpică şi ce înseamnă federaţie neolimpică. Pentru că nu putem avea aceleaşi premieri la sporturile neolimpice precum la cele olimpice. Pentru că, de exemplu, la cele neolimpice Campionatele Mondiale sunt din doi în doi ani, iar la cele olimpice din patru în patru ani. În perioada următoare vor primi finanţare şi premiere doar cei care vor face performanţă. Nu vom mai finanţa doar de dragul de a cheltui banii. De acum banii se vor duce doar către perfomanţă. Urmează o prioritizare a federaţiilor, proiectul Ministerului Tineretului şi Sportului (MTS) este finalizat şi va fi prezentat în faţa tuturor federaţiilor. De asemenea, am făcut o analiză a cluburilor pe care MTS le are în subordine, iar unele secţii din unele oraşe vor dispărea pentru că nu există eficienţă managerială sau au doar doi-trei sportivi şi nu se justifică finanţarea. Aşa că vom duce banii în altă parte. Vom face, de asemenea, un clasament clar al cluburilor”, a spus Dunca.

Ministru a spus că 15 federaţii olimpice vor fi prioritizate, pentru că barometrul sportului românesc rămân Jocurile Olimpice. „Vorbim despre istorie, tradiţie, despre imaginea României la nivel internaţional. Când am făcut această prioritizare am luat în calcul Campionatele Europene, Mondiale şi Jocurile Olimpice din 2000 încoace. Evident, am luat în calcul şi numărul de sportivi legitimaţi ai fiecărei federaţii. În spatele acestei prioritizări stau doar calcule matematice, iar prioritizarea o vom supune unei dezbateri. Vom invita toate federaţiile probabil într-o săptămână sau două la sediul Comitetului Olimpic şi Sportiv Român. Vom face o analiză împreună, să vedem punctele tari şi punctele slabe”, a adăugat ministrul.

Marius Dunca a menţionat că activitatea fiecărei federaţii va fi analizată în perioada următoare. „Nu am făcut un procent care va merge de la buget către cele 15 federaţii prioritare, vom finanţa pe proiecte. Anul trecut când am venit ca ministru doar am preluat dosarele, iar acum le voi analiza pe fiecare în parte. Ce au spus că fac şi ce au făcut, adică rezultatul. Vrem să facem o analiză la fiecare în parte. Nu o să mai primească bani doar pentru că au venit cu un proiect către MTS. Pe care poate nu l-au făcut. De asemenea, federaţiile trebuie să vină cu o strategie pe următorii cinci ani să vedem unde doresc să ajungă. Pentru că dacă ne uităm pe cererile de finanţare de acum zece ani vedem că sunt aceleaşi lucruri. Trebuie să terminăm cu certurile din interiorul federaţiilor şi să respecte legislaţia în vigoare, să nu mai facă lucrurile după ureche”, a conchis Dunca.