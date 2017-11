Serena Williams a revenit la antrenamente

« Alte stiri din categoria Sport

Jucătoarea americană de tenis Serena Williams, care adus pe lume în luna septembrie primul ei copil, a revenit în sala de antrenamente, cu speranţa că îşi va putea apăra titlul la Openul Australiei, la începutul anului viitor, informează Agerpres.

„Serena se antrenează deja în sală, pentru a-şi reintra treptat în formă. Pentru cineva care posedă asemenea capacităţi fizice, aşa cum e cazul Serenei, este mult mai uşor să-şi recapete forma. Lucrurile vor decurge mai rapid în ceea ce o priveşte, spre deosebite de alte sportive din circuitul feminin. Motivaţia sa este încă mare. Ea a decis să revină la cel mai înalt nivel şi, dacă va reveni, o face pentru a câştiga”, a declarat spaniolul Ruben Mateu, fizioterapeutul fostului lider al clasamentului WTA.

„Trebuie să fiu îngrijorat, pentru că este foarte greu de anticipat cum va reacţiona. Este importantă însă şi motivaţia sa, pentru că nu am niciun dubiu asupra faptului că ea va lucra de două ori mai mult pentru a reveni. Cred 100% în revenirea ei la cel mai înalt nivel”, a declarat Patrick Mouratoglou într-un interviu acordat jurnalistei Carole Bouchard şi publicat de „Sports Illustrated”, la puţin timp după ce Serena Williams a născut.

Mouratoglou a mai precizat că obiectivul principal este acela ca Serena să poată juca din nou la începutul anului viitor, la Australian Open, turneu pe care l-a câştigat în 2017, după o finală cu sora sa, Venus Williams. Cu toate acestea, antrenorul jucătoarei care a cucerit cele mai multe titluri de Mare Şlem în Era Open are anumite dubii. „Acesta este obiectivul, dar vom vedea. Depinde de data la care ea va putea lucra din nou la 100%. Vom creşte nivelul antrenamentelor progresiv până la momentul în care ea se va putea antrena şi va putea juca la nivel normal. Nu va fi OK ca ea să se întoarcă la 50%”, a mai spus Mouratoglou.

Revenirea americancei la Australian Open este aşteptată şi de oficialii competiţiei de la Antipozi. „Serena va reveni. Ea doreşte să revină în 2018 şi să-şi apere titlul, iar acum se antrenează. Mai sunt câteva luni până atunci şi, desigur, depinde numai de ea la ce nivel se va afla din punct de vedere fizic”, a declarat, recent, Craig Tiley, directorul competiţiei.

Serena Williams, în vârstă de 36 ani, se va lupta pentru un cec de patru milioane de dolari australieni (3,11 milioane dolari SUA) rezervat campioanei la ediţia 2018 a Openului Australiei, care va beneficia de premii totale de 55 milioane dolari australieni, cu 10% mai mai faţă de ediţia din acest an. Williams, care a câştigat cel de-al 23-lea său trofeu de Mare Şlem la ediţia din 2017 a turneului australian, din luna ianuarie, în timp ce era însărcinată, a născut pe 1 septembrie o fetiţă, Alexis Olympia Ohanian Jr. În cazul unui nou succes la Openul Australiei, Serena Wiliams va câştiga cel de-al 24-lea său titlu de Mare Şlem şi o va egala, astfel, pe australianca Margaret Court. Americanca are ocazia să urmeze exemplul belgiencei Kim Clijsters, care a câştigat Openul Australiei şi a cucerit de două ori trofeul la US Open după naşterea fiicei sale Jada.

De asemenea, Margaret Court a cucerit ultimele sale trei titluri de Mare Şlem după ce l-a adus pe lume pe fiul său.