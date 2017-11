Mircea Lucescu laudă echipa României

« Alte stiri din categoria Sport

Selecţionerul echipei naţionale de fotbal a Turciei, Mircea Lucescu, a recunoscut că adversarii au fost mai buni în primul rând pentru că au fost mai omogeni. „A fost o atmosferă excelentă la Cluj. Publicul a fost fantastic, a pus presiune asupra celor două echipe pentru un joc rapid. România a fost mai bună. Se vede că este o echipă mai omogenă decât a mea. Pentru că eu am adus azi o mulţime de jucători noi, pe unii i-am cunoscut chiar acum două zile, iar azi (n.r. - joi) au fost în teren pentru că am vrut să-i văd. Sigur că nu mă aşteptam prea mult de la ei, dar cred că am făcut o repriză a doua bună. Meciul nu a constituit un test pentru că diferenţa de vârstă a fost de cinci ani, România 29 de ani, iar noi 24. Eu asta încerc să fac, să reconstruiesc o echipă a Turciei care avea o medie de vârstă extrem de ridicată. E nevoie de timp, dar în fotbalul actual nu mai este timp. De aceea am vrut să profit de aceste amicale, pentru că altfel nu aş fi putut să văd anumiţi jucători. Aşa că am riscat puţin, dar asta este”, a afirmat Lucescu.

Antrenorul Turciei spune că România se află pe un drum bun şi speră ca aceasta să câştige şi amicalul cu Olanda din 14 noiembrie. „Mi-a plăcut atitudinea jucătorilor români, presingul şi agresivitatea pe care au arătat-o. Au întrerupt jocul atunci când trebuia, au combinat frumos. Să dea Dumnezeu ca noul selecţioner al României să reuşească. Are nevoie de multă îndârjire şi de o insistenţă deosebită”, a menţionat cel mai titrat antrenor român.