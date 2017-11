Penalty acordat eronat de Haţegan

« Alte stiri din categoria Sport

Elveţia s-a impus cu 1-0 pe terenul Irlandei de Nord, printr-un gol marcat de Ricardo Rodriguez, din lovitură de la 11 metri. Penalty-ul a fost acordat eronat de Ovidiu Haţegan, cel care a arbitrat meciul. Trupa lui Vladimir Petkovic a dominat clar meciul de la Belfast. Xhaka a ratat cea mai mare ocazie a primei reprize, după o fază la care nici Dzemaili n-a găsit drumul spre gol. Partea secundă a început tot cu elveţienii în atac. Shaquiri i-a dat mari emoţii portarului McGovern.

Haţegan a acordat apoi un penalty controversat pentru naţionala din Ţara Cantoanelor, pentru un henţ al lui Corry Evans, deşi mingea l-a lovit în spate. Arădeanul i-a acordat şi cartonaş galben mijlocaşului lui Blackburn Rovers. Decizia lui Haţegan a fost comentată aspru în Irlanda de Nord. Fost internaţional, Keith Gillespie (42 de ani, 86 de meciuri şi două goluri la naţionala Irlandei de Nord, din 1994 până în 2008) este în acest moment comentator la BBC şi a criticat în direct decizia centralului din România: „Elveţienii nici măcar n-au cerut penalty, ceea ce e şi mai rău pentru arbitru. E ridicol să dai un astfel de penalty. Au fost două decizii împotriva noastră. Un cartonaş roşu neacordat Elveţiei şi acum asta. E dureros”. Acesta a fost completat de fostul fundaş nord-irlandez John O’Neill. „A fost o decizie gravă. Cel mult mingea l-a lovit pe Evans sus în umăr. Niciun jucător nu a crezut că a fost penalty. Arbitrul a fost îngrozitor tot meciul. Este cel mai slab arbitru pe care l-am văzut în ultima vreme. A stricat seara”, a spus O’Neill la BBC.

Lisa Evans: „Ţigan român curvă!”

Ovidiu Haţegan a fost jignit şi făcut „ţigan român” de Lisa Evans, soţia mijlocaşul nord-irlandez Corry Evans. „Ţigan român curvă! Şi când te gândeşti că probabil Irlanda de Nord i-a găzduit una dintre rudele împuţite. Curvă nerecunoscătoare”, a scris Lisa pe Twitter, potrivit mirror.co.uk.

Postarea şi contul au fost şterse ulterior.

Haţegan nu a fost iertat nici de selecţionerul Irlandei de Nord, Michael O’Neill. „Cum a putut arbitrul să acorde acel penalty? Corry Evans s-a întors şi balonul l-a lovit în spate. Toată lumea a crezut că arbitrul a fluierat un ofsaid, am fost şocaţi să vedem că a dat penalty. Şi cum să dai şi cartonaş galben? Reacţia noastră a fost bună după, am avut câteva acţiuni. Încă suntem în cursă, nu a fost decât 0-1. Jucătorii cred în continuare în calificare. Trebuie să găsim un mijloc de a marca, energia este bună în vestiar şi trebuie să profităm de ea duminică”, a declarat Michael O’Neill.

De cealaltă parte, atacantul elveţian Xherdan Shaqiri a afirmat că nu a văzut dacă a fost penalti sau nu, dar importantă este decizia arbitrului. „Nu am văzut dacă a fost penalti. Nu ştiu dacă a atins balonul cu mâna. Dar arbitrul a dat penalty. Oricum noi am controlat meciul timp de 90 de minute şi ne-am creat multe ocazii. Am jucat mai bine şi am meritat să câştigăm. Abia aştept returul de la Basel şi calificarea la CM”, a spus Shaqiri.

Brigada română a avut şi alte decizii discutabile. Tuşierul Octavian Şovre a oprit un atac al elveţienilor la un ofsaid văzut doar de el. Oaspeţii au mai cerut un penalty, dar Haţegan nu s-a lăsat impresionat. S-a terminat 1-0 pentru Elveţia, care a făcut primul pas spre Cupa Mondială, înaintea returului de duminică.