Chiricheş: "Regretăm că nu am ajuns la baraj"

Căpitanul echipei naţionale de fotbal a României, Vlad Chiricheş, a declarat că toţi jucătorii regretă că nu au reuşit să obţină participarea la barajul pentru Cupa Mondială 2018, dar speră ca prima reprezentativă să înceapă cu bine noua campanie de calificare la Euro 2020. „Fiecare dintre noi avem un regret că nu am ajuns la baraj, mai ales văzând meciurile din perioada asta. Dar nu avem ce să mai facem, sperăm să începem cu bine noua campanie. Am terminat campania rău, pentru că nu am reuşit să ne calificăm. Dar e bine că am făcut o schimbare şi se vede o nouă atitudine şi sper să continue acest lucru în perioada următoare”, a spus Chiricheş.

Bogdan Lobonţ şi Adrian Mutu ajută actualii componenţi ai primei reprezentative, este de părere Chiricheş. „E foarte bine să avem în jurul nostru foşti jucători ai echipei naţionale. Ne ajută cu sfaturi, cu tot ce au trăit şi ei la echipa naţională. Deci asta ne ajută”, a adăugat el.