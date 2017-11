Iftime: "Ultima discuţie pentru Moruţan este de 1,5 milioane de euro"

« Alte stiri din categoria Sport

Finanţatorul FC Botoşani, Valeriu Iftime, susţine că, în ultimul timp, de Olimpiu Moruţan s-au mai interesat şi cluburi din Europa de Vest, printre care şi unul din Portugalia. „Ultima discuţie pentru Moruţan este de 1,5 milioane de euro. Este un club foarte serios care ne-a contactat, au venit să discute cu noi, au discutat şi cu jucătorul, dar până în iarnă nu poate pleca. E un club important din Europa de Est! Eu nu aş vrea să-l dau în iarnă, dar am nevoie de nişte bani. Cine îmi dă un avans, jucătorul poate pleca în vară la el. E foarte important ca acest jucător să facă progrese. Potrivit datelor InStat, la ora actuală, Moruţan e în primii cinci din campionat, pe postul lui. El are 18 ani, iar ceilalţi au 20 şi ceva, 30 de ani. Cei de afară se uită la toţi parametrii. Mai sunt şi alte cluburi care au întrebat de el, chiar şi din Portugalia. Acum concurenţa pentru el e mare”, a declarat Valeriu Iftime.

Cota lui Olimpiu Moruţan a explodat în acest an, apropiindu-se în acest moment de cea a lui Ianis Hagi, fotbalist mai mare cu un an. Jucătorul Fiorentinei este cotat la 750 mii de euro, în timp ce Moruţan are o cotă de 600 mii de euro.

Chiar dacă aceasta era cota decarului FC Botoşani potrivit site-ului de specialitate, transfermarkt.de la sfârşitul lui septembrie (600.000 euro), cu siguranţă că aceasta va creşte după jocurile bune de la „under 19”. De remarcat este că la începutul acestui sezon competiţional, Olimpiu Moruţan era cotat la 400 mii de euro, iar în vara anului trecut, când a ajuns la Botoşani, era de doar 100 mii de euro.