Meci important pentru naţionala de tineret

« Alte stiri din categoria Sport

Naţionala de tineret a României este tot mai aproape de Campionatul European, în această seară urmând să joace un meci capital în Ţara Galilor. Daniel Isăilă, selecţionerul under 21, este încântat că se poate baza pe Răzvan Marin şi cu Ţara Galilor, în condiţiile în care fostul jucător al Viitorului a fost convocat iniţial la naţionala mare. „Răzvan Marin şi-a dorit să vină, e un adevărat lider. Vrea să lupte cu noi şi merită apreciat. El e un exemplu pentru toţi cei care vor să joace sub tricolor. S-au antrenat normal toţi băieţii, Nedelcu s-a pregătit OK pe un teren mocirlos. Trebuie să aducem jucătorii la 100% din punct de vedere fizic, după un drum de 10 ore”, a spus Isăilă.

Tehnicianul e optimist înaintea meciului cu Ţara Galilor, în condiţiile în care România este neînvinsă după cinci partide: „Sperăm să fie o seară fericită pentru noi. Suntem pe un drum bun şi vrem să continuăm pe aceeaşi linie. Sper să profităm de greşelile galezilor şi să creştem în joc, aşa cum am făcut cu Portugalia (n.r. - 1-1). E o grupă extrem de echilibrată, cu formaţii puternice, aşa că se poate întâmpla orice. Trebuie să luăm maxim posibil din fiecare meci”.

Partida va fi ultima pentru tineretul României din acest an. Apoi, urmează o pauză de aproape un an, până la returul cu Portugalia. „Poate că ne ajută mult pauza asta de un an, pentru noi avem mulţi jucători sub 21 de ani. Fotbalul românesc are viitor! Obiectivul primordial este să dăm cât mai mulţi jucători la prima reprezentativă”, a spus Daniel Isăilă, selecţionerul naţionalei under 21.

În primele cinci partide jucate în Grupa 8, România a obţinut trei victorii şi două rezultate de egalitate.

Lotul României care a făcut deplasarea în Ţara Galilor:

Portari: Ionuţ Radu, Relu Stoian, Cătălin Cabuz;

Fundaşi: Cristian Manea, Ionuţ Nedelcearu, Alexandru Paşcanu, Virgil Ghiţă, Andrei Radu, Vlad Olteanu;

Mijlocaşi: Dragoş Nedelcu, Dennis Man, Marco Dulca, Mihai Dobre, Ianis Hagi, Alexandru Cicâldău, Andrei Ciobanu, Silviu Balaure, Doru Dumitrescu, Răzvan Marin;

Atacanţi: George Puşcaş, Adrian Petre, Florinel Coman.