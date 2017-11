Eugen Neagoe a preluat Sepsi Sfântu Gheorghe

« Alte stiri din categoria Sport

Tehnicianul Eugen Neagoe este începând de astăzi noul antrenor al formaţiei Sepsi Sfântu Gheorghe, formaţie care se află pe locul 12 în Liga I cu 11 puncte.

La prezentarea oficială, antrenorul nou-promovatei Sepsi a declarat că mulţumeşte conducerii pentru încrederea acordată şi a spus că este foarte încrezător că poate reuşi îndeplinirea obiectivului, respectiv menţinerea în prima ligă. „Este un proiect foarte frumos! Din punctul meu de vedere aţi făcut nişte lucruri extraordinare, aţi făcut istorie! Pentru prima dată echipa din Sfântu Gheorghe este în prima ligă şi pasul următor este ca echipa să continue în prima ligă. Am avut o pauză de patru luni, patru luni şi jumătate după perioada foarte bună pe care an avut-o la Iaşi. Sunt foarte încrezător şi cred că putem, împreună cu jucătorii şi suporterii, să reuşim ceea ce v-aţi propus încă din vară. Nu trebuie ascuns faptul că obiectivul este rămânerea în prima ligă. Sunt convins că putem realiza acest obiectiv, pentru că altfel nu eram aici. Eu sunt adeptul să muncim mai mult decât să vorbim şi să lăsăm rezultatele să vorbească. Mi-aş dori să nu pierdem niciun joc, dacă am putea să realizăm acest obiectiv. Dar va fi foarte greu, sunt echipe puternice, avem jocuri cu echipe valoroase în următoarele etape şi nu va fi uşor, dar noi vom face tot ce depinde de noi să reuşim”, a declarat Eugen Neagoe.

Tehnicianul în vârstă de 50 de ani a ţinut să le promită suporterilor că va face tot ceea ce depinde de el să reuşească să îndeplinească obiectivul şi să practice un fotbal bun.

Neagoe a menţionat la prima întâlnire cu mass-media, în calitate de tehnician al echipei Sepsi, că a urmărit toate jocurile echipei şi că vrea în primul rând, în perioada imediat următoare, să îi cunoască cât mai bine pe jucători, afirmând că aceştia vor avea şansa de a-i demonstra până în iarnă că merită să facă parte din echipa sa şi în play-out. „Fiecare jucător are şansa lui în aceste ultime jocuri ale anului. Doar de ei va depinde dacă vom continua împreună sau dacă va trebui să aducem alţi jucători care să ne ajute”, a conchis tehnicianul.

Tehnicianul în vârstă de 50 de ani va debuta oficial ca antrenor la Sepsi în meciul de sâmbătă, cu Gaz Metan Mediaş, la Braşov.