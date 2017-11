Janne Andersson îşi laudă jucătorii

« Alte stiri din categoria Sport

Selecţionerul Suediei, Janne Andersson, şi-a exprimat satisfacţia şi bucuria pentru calificarea ţării sale la CM 2018. „Acest meci a demonstrat valoarea noastră colectivă. Am rămas solizi pe toată durata acestui baraj. Sunt foarte emoţionat şi foarte bucuros. Cu Ibrahimovic jucam diferit, dar ne-am adaptat şi am jucat în altă manieră. El s-a retras acum, dar rămâne un mare campion. Chiar dacă nu mai joacă alături de noi de un an şi jumătate, încă se vorbeşte de el. Şi se va vorbi întotdeauna de toţi marii jucători din echipa noastră”, a spus Andersson.

Ibrahimovic s-a retras de la naţionala Suediei după Euro 2016, însă ar putea fi protagonistul unei reveniri spectaculoase. Agentul jucătorului, Mino Raiola, a dat de înţeles că acesta ar fi dispus să ajute Suedia la turneul final. „Dacă n-ar depinde decât de mine, l-aş aduce personal înapoi. Imediat”, a fost SMS-ul trimis de Raiola jurnaliştilor de la „Expressen”.

Veteranul suedez este accidentat din aprilie, atunci când a suferit o ruptură de ligamente încrucişate în meciul Manchester United - Anderlecht, din Liga Europa, şi va reveni pe gazon la începutul anului viitor.

Atacantul a postat la scurt timp după meci o poză cu bucuria nordicilor de la Milano, însoţită de un mesaj sugestiv: „Noi suntem Suedia”. Mesajul vine ca replică la declaraţiile italienilor de dinaintea returului. „Noi suntem Italia”, a declarat selecţionerul peninsularilor, Giampiero Ventura, sigur că Squadra Azzurra va elimina Suedia.