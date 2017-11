Retragere tristă pentru Buffon

« Alte stiri din categoria Sport

Portarul Gianluigi Buffon şi-a anunţat retragerea din reprezentativa Italiei după ratarea calificării la Cupa Mondială de fotbal, competiţie la care spera să participe pentru a şasea oară în cariera sa, anul viitor în Rusia, relatează Agerpres.

Italia a remizat pe teren propriu cu Suedia (0-0), luni seara la Milano, în manşa secundă a barajului pentru calificarea la CM 2018, scandinavii obţinând biletul pentru turneul final graţie victoriei cu 1-0 din meciul tur.

În vârstă de 39 ani, Buffon a debutat în Squadra Azzurra în urmă cu două decenii, tot cu ocazia unui meci de baraj, împotriva Rusiei la Moscova, când l-a înlocuit pe Gianluca Pagliuca, accidentat. El a adunat de atunci 175 de selecţii, fiind mai întâi rezervă, apoi titular iar în ultimii ani căpitanul naţionalei Italiei, cu care a câştigat Cupa Mondială în 2006. „Sunt dezamăgit, însă nu pentru mine, ci pentru acest grup. Pentru că am ratat un obiectiv care, la nivel social, era important. Aceasta este singura mea dezamăgire şi nu faptul că îmi închei cariera la naţională. Timpul trece pentru toţi, este un tiran, şi aşa este corect să fie”, a declarat Buffon, cu ochii în lacrimi, la finalul partidei cu Suedia.

Barzagli, trist pentru Buffon

Alţi doi internaţionali italieni, mijlocaşul Daniele De Rossi şi fundaşul central Andrea Barzagli, ambii campioni mondiali în 2006, alături de Buffon, şi-au anunţat retragerea din reprezentativa ţării lor, după ratarea calificării la Mondialul din Rusia. Cei trei erau, de altfel, ultimii componenţi ai echipei care a câştigat titlului mondial în urmă cu mai bine de un deceniu. „Este cea mai mare dezamăgire din viaţa mea, din punct de vedere sportiv. Este o deziluzie unică. Faptul că abandonez acest grup este ceva foarte greu, nu pot să îmi găsesc cuvintele”, a spus Barzagli. Acesta s-a arătat dezamăgit şi pentru că Buffon nu are şansa de a apăra la al şaselea turneu final, ceea ce ar fi reprezentat un record absolut.

Şi De Rossi spune adio

De Rossi, în vârstă de 34 de ani, a disputat 117 meciuri pentru naţionala ţării sale, în timp ce Barzagli (36 de ani) îşi încheie cariera internaţională cu 73 de selecţii. „Sunt 16 sau 17 ani de când mă antrenez la Coverciano (n.r. - centrul de pregătire al selecţionatei Italiei). Iar gândul că am îmbrăcat acest tricou pentru ultima oară, mă face să mă simt rău. După meci, a fost o atmosferă funebră”, a spus De Rossi, care a marcat 21 de goluri pentru Squadra Azzurra.

De Rossi a refuzat să intre pe teren contra Suediei. Nu a vrut să iasă la încălzire în repriza secundă şi i l-a arătat selecţionerului Giampiero Ventura pe atacantul lui Napoli, Lorenzo Insigne, care nu a fost folosit deloc pe San Siro, după ce fusese introdus doar 14 minute la Solna. „De ce naibii ar trebui să intru eu? Nu avem nevoie de egal aici, ci de victorie”, a fost reacţia lui Daniele De Rossi atunci când a fost trimis la încălzire.

La finalul partidei, „veteranul” Romei şi-a explicat reacţia. „Am spus că suntem aproape de final şi trebuie să câştigăm, aşa că ar fi mai bine să trimitem atacanţii la încălzire şi am arătat înspre Insigne. Îmi pare rău dacă am jignit pe cineva, însă aşa am simţit, că ar fi mai bine să intre Insigne în acel moment”, a spus De Rossi.

Giorgio Chiellini, un alt „veteran” din naţionala Italiei, în vârstă de 33 ani, nu a anunţat deocamdată dacă îşi va continua cariera internaţională, dar presa italiană a anunţat că şi acesta nu va mai onora convocările venite pe adresa sa.