Antrenorul FC Botoşani se aşteaptă la un meci dificil

Costel Enache a declarat că elevii săi nu vor avea deloc o misiune uşoară în încercarea de a câştiga toate cele trei puncte puse în joc în meciul de vineri, de pe Stadionul „Dan Păltinişanu”, cu ACS Poli Timişoara, meci care va deschide runda a VIII-a a Ligii I. „Uşor sub nicio formă nu va fi. E un meci sub semnul echilibrului, Timişoara e o echipă cu mare experienţă de joc, nu cu un joc spectaculos, nu cu minunăţii, dar cu un joc eficient, echilibrat. E o echipă care în orice moment poate crea surprize, am văzut meciurile cu Dinamo din deplasare, cu CFR Cluj de acasă, în acelaşi timp trebuie să amintim şi meciul cu Chiajna. E o echipă care e greu de citit şi o echipă cu o experienţă de joc deosebită, cel puţin aşa o văd eu, gestionează foarte bine momentele cheie de joc”, a declarat antrenorul principal al FC Botoşani.