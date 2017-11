Contra pus la zid după ruşinea cu Olanda

« Alte stiri din categoria Sport

Naţionala de fotbal a României a terminat anul 2017 cu un eşec usturător în faţa Olandei (0-3), iar Cosmin Contra a început deja să fie criticat. Două centrări ale lui Berghuis au dus la reuşitele lui Memphis Depay şi Ryan Babel. Luuk De Jong a înscris dintr-un nou assist semnat de Berghuis, la ultimul meci al batavilor cu Dick Advocaat selecţioner.

„Am întâlnit un adversar mult mai valoros, o echipă cu jucători cu experienţă, care joacă la cluburi importante. Noi nu am fost la fel de determinanţi. Diferenţa de rezultat cred că a fost cauzată de valoarea superioară a olandezilor”, a spus Gică Popescu, imediat după meci. Acesta l-a atacat frontal pe selecţionerul Cosmin Contra, care nu i-a folosit deloc pe jucătorii Nicuşor Bancu şi Alexandru Băluţă de la CS „U” Craiova. „Sper să nu se supere Cosmin, dar, am avut senzaţia că nu a realizat că e antrenorul echipei naţionale. A chemat jucători pe care nu i-a băgat deloc în ambele meciuri. Cred că singurii pe care nu i-a băgat sunt cei doi jucători ai Craiovei, Bancu şi Băluţă. Dacă tot chemi jucători la echipa naţională, atunci trebuie să-i bagi în meciurile amicale. Băluţă e unul dintre cei mai în formă jucători din campionat. Cosmin trebuie să realizeze că nu mai este antrenorul lui Dinamo. Este antrenorul echipei naţionale. Pe Hanca îl iei şi îl bagi titular. Eu dacă eram antrenorul echipei naţionale, nu l-aş fi convocat, după ceea ce s-a întâmplat. Pe el îl bagi pentru că vine de la Dinamo şi pe ceilalţi doi, nu, pentru că vin de la Craiova? Eu am crezut că vrea să reconstruiască echipa naţională. De aceea l-a chemat pe Alibec, care e jucătorul cel mai ieşit din formă. A arătat că se gândeşte la viitor, dar, dacă te gândeşti la viitor, dă-le, omule o şansă, şi lui Băluţă şi Bancu. Nu doar pentru că vin de la Craiova”, a mai spus fostul component al „Generaţiei de aur”.

Pe de altă parte, Gică Popescu a privit şi partea plină a paharul şi spune că a văzut o schimbare în jocul naţionalei. „Echipa naţională parcă joacă altceva. Joacă româneşte, nu ca în epoca Daum. Cosmin le-a dat suflu jucătorilor, au plăcere de a juca la echipa naţională. Se simte acest lucru, se vede o schimbare de atitudine, se vede plăcerea jucătorilor. Dar el trebuie să realizeze, să fie corect, în primul rând, când face selecţia”, a mai fost de părere Gică Popescu.

Replică palidă a selecţionerului

Contra a încercat să-i răspundă lui Popescu, dar nu a fost extrem de convingător. „E părerea lui Gică. După meciuri e greu să... O să analizez, o să văd ce s-a întâmplat. Planurile s-au dat peste cap după accidentarea lui Bălaşa, de la încălzire. Mi-am făcut o idee, voi analiza foarte bine şi o să vedeţi la următoarele convocări. Mi-ar fi plăcut să-i bag şi pe Bancu şi pe Băluţă, dar jocul m-a dus în asemenea direcţie încât am vrut să reintru în joc şi să bag anumiţi jucători”, a spus Contra, la conferinţa de presă de după meci.

România a fost învinsă pentru a zecea oară de Olanda în cele 14 meciuri directe. Olanda, echipă care a ratat calificarea la Cupa Mondială din 2018, s-a impus fără drept de apel, scor 3-0, în amicalul disputat marţi seară, pe Arena Naţională, cu România. Golurile batavilor au fot marcate de Memphis Depay (minutul 47), Ryan Babel (minutul 56) şi Luuk de Jong (minutul 81). Aceasta este prima înfrângere pentru selecţionerul Cosmin Contra în patru meciuri.