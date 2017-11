Probleme de lot pentru Costel Enache

« Alte stiri din categoria Sport

Costel Enache l-a pierdut pentru meciul de la Timişoara, cu ACS Poli, pe atacantul Benjamin Kuku. Acesta s-a accidentat în amicalul de la Piatra Neamţ pe care botoşănenii l-au terminat nedecis, 0-0, cu Ceahlăul şi va rata jocul din Banat. Kuku se adaugă unei liste de accidentări care îi mai cuprinde pe Stelian Cucu, Lóránd Fülöp şi Róbert Elek, ultimul nefiind încă refăcut 100% după accidentarea suferită.

În ciuda problemelor de lot cu care se confruntă, Costel Enache susţine că elevii săi sunt pregătiţi pentru acest meci. „Avem aceleaşi probleme, de Lóránd nu mai are rost să amintesc, Stelian Cucu, Esteban şi el în continuare cu probleme, l-am mai pierdut în ultimele antrenamente după intrarea de la Piatra Neamţ şi pe Benjamin Kuku o entorsă, probabil că îşi va reveni în două-trei zile. E pe un drum bun. Suntem după destul de multe etape, intensitate, antrenamentele nu sunt chiar uşoare, ritmul a fost unul alert, apar accidentări, apar suspendări, e inevitabil. Fotbalul e un sport destul de dur, viteza, forţa au crescut exponenţial şi e normal să apară şi accidentări. Ni le asumăm, încercăm să tratăm cât putem, încercăm să trecem repede, să tratăm lucrurile care ne dezechilibrează din punctul acesta de vedere şi găsim soluţii în continuare”, a declarat Costel Enache.

Şi ACS Poli Timişoara are mari probleme de lot pentru meciul cu FC Botoşani. Ionuţ Popa a mai pierdut doi jucători înainte de meciul cu gruparea locală. Alexandru Ţigănaşu, care e accidentat grav, iar Mailat a fost declarat liber de contract şi a ajuns la CFR Cluj. Pe lângă aceştia, Popa nu va putea miza pe Miguel Bianconi şi Gabriel Vaşvari, ambii suspendaţi, dar nici pe Drăghici şi Şeroni, accidentaţi. „Am avut 15 jucători la pregătire. Dar UTA a câştigat într-un an campionatul cu 13 jucători. Normal, e greu. Am pierdut patru jucători în această toamnă”, a afirmat Popa.