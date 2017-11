Meci pentru play-off la Timişoara

« Alte stiri din categoria Sport

Liga I se va relua cu etapa a XVIII-a, după o pauză de două săptămâni cauzată de acţiunile loturilor naţionale.

Runda va fi deschisă cu duelul din Banat dintre FC Botoşani şi ACS Poli Timişoara, meci care va începe la ora 18:00.

Costel Enache a declarat că elevii săi nu vor avea deloc o misiune uşoară în încercarea de a câştiga toate cele trei puncte puse în acest joc, însă a spus că a pregătit meciul la victorie. „Uşor sub nicio formă nu va fi, însă noi mergem să câştigăm. E un meci sub semnul echilibrului, Timişoara e o echipă cu mare experienţă de joc, nu cu un joc spectaculos, nu cu minunăţii, dar cu un joc eficient, echilibrat. E o echipă care în orice moment poate crea surprize, am văzut meciurile cu Dinamo din deplasare, cu CFR Cluj de acasă, în acelaşi timp trebuie să amintim şi meciul cu Chiajna. E o echipă care e greu de citit şi o echipă cu o experienţă de joc deosebită, cel puţin aşa o văd eu, gestionează foarte bine momentele cheie de joc”, a declarat Costel Enache.

Jucătorii FC Botoşani sunt optimişti în privinţa şanselor grupării locale de a câştiga la Timişoara meciul cu ACS Poli din cadrul etapei a XVIII-a a Ligii I şi recunosc că abordează meciul cu gândul la play-off.

Fundaşul stânga al FC Botoşani, Nicolae Muşat, a declarat că jocul este foarte important, în timp ce mijlocaşul Sebastian Chitoşcă a spus că FC Botoşani nu trebuie să se mulţumească cu jumătăţi de măsură şi că trebuie să abordeze meciul din Banat la victorie.