Federer nu crede în locul 1

« Alte stiri din categoria Sport

Roger Federer a afirmat că accederea pe prima poziţie a clasamentului ATP „nu este un obiectiv realist” pentru el în acest moment, în ciuda celor trei victorii consecutive înregistrate la Turneul Campionilor de la Londra.

Federer, aflat în acest moment pe locul secund în ierarhia mondială, după spaniolul Rafael Nadal, îşi va apăra în luna ianuarie titlul cucerit anul trecut la Openul Australiei, iar o eventuală ratare a acestui obiectiv l-ar putea îndepărta şi mai mult de iberic. „Am 2.000 de puncte de apărat în Australia, ceea ce nu este cazul lui Rafael Nadal. Este aşadar o problemă. Ştiu că şi el are multe puncte de apărat, dar nu atât de multe ca mine. Din acest motiv spun mereu că numărul unu mondial nu este un obiectiv realist”, a declarat Federer în cursul unei conferinţe de presă.

„Aceasta (accederea pe prima poziţie ATP) este realizarea maximă în tenis, aşa a fost întotdeauna pentru mine. Însă, la vârsta mea, lucrul acesta nu poate fi un obiectiv, altfel voi începe să comit greşeli. Nu sunt sigur că îmi va permite corpul. Nu aş putea juca aşa cum aş dori, aş fi tensionat, nervos, iar asta nu ar fi bine pentru spatele meu. În plus, la nivelul punctelor, sunt încă departe de Rafael Nadal. Trebuie să câştig acest turneu pentru a mă apropia. Acum sunt doar în semifinale”, a adăugat jucătorul din Ţara Cantoanelor.

Referindu-se la evoluţiile sale din acest an, unul foarte reuşit pentru el, Federer a spus: „Sunt mulţumit de faptul că am reuşit să fac un sezon mare. Sunt cu adevărat mulţumit că am atins acest nivel de joc şi sunt capabil încă să evoluez la acest nivel în final de an. Nu este ca şi cum acest lucru a durat doar un turneu şi apoi nimic. Asta a durat întregul an. Nu am niciun regret deoarece mi-am depăşit cu mult aşteptările. Și nu sunt nici accidentat, sunt într-o bună formă fizică”. „Ţinând cont de cum au decurs lucrurile în acest an, Rafa (Nadal) a fost cel mai mult, îşi merită locul. Sunt cu adevărat mulţumit pentru el, fiindcă a avut un sezon dificil (din punct de vedere fizic), ca şi în 2016”, a conchis elveţianul.

Roger Federer s-a calificat în semifinalele Turneului Campionilor de la Londra, după ce a câştigat toate cele trei meciuri din grupa sa, ultimul joi, în faţa croatului Marin Čilić. El se va lupta astăzi pentru un loc în finală cu austriacul Dominic Thiem sau cu belgianul David Goffin.