Buzărnescu îi ia faţa Şarapovei

Jucătoarea română de tenis Mihaela Buzărnescu a câştigat turneul ITF de la Toyota (Japonia), dotat cu premii totale de 60.000 de dolari, după ce a dispus în finală de slovena Tamara Zidansek, cu 6-0, 6-1.

Buzărnescu (29 de ani, 68 WTA), principala favorită, s-a impus după doar 54 de minute în faţa adversarei sale. Zidansek (19 ani, 149 WTA) nu şi-a creat nicio şansă de break în acest meci, în timp ce Buzărnescu a avut 18, din care a fructificat şase.

Românca învinsese şi în primul meci cu Zidansek, în 2015, în sferturile turneului ITF de la Zawada (Polonia, 25.000 dolari), cu 7-6 (5), 6-4.

Aflată în cel mai bun al al carierei, Buzărnescu a pierdut doar un meci din ultimele 15 disputate, câştigând titlul la Poitiers (Franţa, 100.000 dolari) şi Toyota şi jucând finala la Tokyo (100.000 dolari).

Buzărnescu a început anul pe locul 351 în clasamentul WTA şi şi-a mai trecut în palmares în 2017 titluri ITF la Hodmezovasarhely (Ungaria, 60.000 dolari), Izmir (Turcia, 60.000 dolari), Getxo (Spania, 25.000 dolari), Versmold (Germania, 60.000 dolari), Biarritz (80.000 dolari).

De asemenea, Buzărnescu a evoluat în premieră la un turneu de Mare Şlem, US Open, bifând prima ei semifinală WTA, la Linz (Austria).

De astăzi, Buzărnescu va urca pe locul 60 în clasamentul WTA, în care o va depăşi pe rusoaica Maria Şarapova. Până să ajungă la acest clasament, jucătoarea din Bucureşti a trebuit să treacă printr-un coşmar. „În 2012 am decis să mă opresc pentru că era necesară o operaţie, pe care am făcut-o în 2013. Credeam că se va rezolva problema, însă a fost şi mai rău. În 2014 am mai făcut o operaţie la genunchi şi nici aceasta nu a reuşit, din păcate. Atunci am vrut să mă las, nu credeam că voi mai putea să revin în tenis. Aveam în continuare dureri şi niciun doctor nu ştia ce diagnostic să îmi pună. Am fost şi în Spania la medicul lui Nadal, nici el nu a putut să-şi dea seama ce am... Ulterior am decis să revin pe teren. Anul acesta am început destul de slab, a trebuit să apăr puncte, dar m-au ajutat nişte meciuri pe echipe jucate în Olanda şi antrenorii de acolo. Pur şi simplu, după aceste meciuri nu am mai simţit durere şi am început să joc bine. Nu ştiu cum s-a întâmplat, dar sper să mă simt bine în continuare şi să joc la cât mai multe turnee. Acum sunt extrem de fericită”, declara Mihaela Buzărnescu, într-un interviu acordat ProSport, după ce a intrat în prima sută mondială.