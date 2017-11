Enache, mulÅ£umit cu punctul de la TimiÅŸoara

« Alte stiri din categoria Sport

Costel Enache, antrenorul principal al FC Botoşani, s-a declarat mulţumit de punctul obţinut de elevii săi în jocul de la Timişoara. Enache susţine că dacă elevii săi ar fi reuşit şi în prima repriză să aibă reprezentaţia din al doilea mitan ar fi câştigat partida. „Am văzut un joc diferit în cele două reprize, am intrat greu în joc, n-am avut acea atitudine de care noi mereu amintim, dar repriza a doua ne-am revenit acolo unde cred că ar trebui să fim la fiecare meci. Repriza a doua am controlat-o, n-am avut probleme defensive, am avut ocazii, a fost foarte bună. Am avut pe final o bară, două ocazii foarte bune. Puteam obţine mai mult dar ăsta e rezultatul şi ne mulţumim cu realitatea. Am venit cu mari speranţe, ne-am dorit foarte mult, dar atât am putut obţine. Avem o perioadă bună şi suntem consecvenţi în rezultate, cred că ăsta e câştigul din jocul de la Timişoara. E un punct care ne dă încredere, ne mai aduce un pic de linişte în lupta pentru care suntem implicaţi şi până la urmă cred că trebuie să fim mulţumiţi cu un punct”, a declarat antrenorul grupării locale, care este neînvinsă în retur.

FC Botoşani a terminat la egalitate, scor 1-1, partida disputată în compania echipei ACS Poli Timişoara în etapa a XVIII-a a Ligii I. În urma rezultatului înregistrat, trupa pregătită de Costel Enache a rămas pe locul 4 în Liga I cu 32 de puncte.