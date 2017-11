CSM Bucureşti, lider în grupa principală

« Alte stiri din categoria Sport

CSM Bucureşti va începe faza grupelor principale ale Ligii Campionilor la handbal feminin din postura de lider, graţie golaverajului mai bun faţă de echipa maghiară Győr, deţinătoarea trofeului.

CSM Bucureşti are şase puncte (+25), la fal ca Győr ETO (+15), în timp ce pe locul al treilea se află Rostov pe Don, cu patru puncte. Tot patru puncte are şi echipa daneză Nykobing Falster HK, RK Krim Ljubljana are două puncte, iar formaţia daneză FC Midtjylland are tot două puncte.

Duminică, în ultimul meci din Grupa A, CSM Bucureşti a învins-o pe Vistal Gdynia cu 34-22.