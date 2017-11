Antrenorii CSM Bucureşti pleacă la echipele naţionale

« Alte stiri din categoria Sport

CSM Bucureşti va avea nouă-zece jucătoare la Campionatul Mondial de handbal feminin din Germania, programat în perioada 1-17 decembrie, dar şi pe cei doi antrenori ai echipei, Helle Thomsen (naţionala frminină a Olandei) şi Adi Vasile.

Adi Vasile a fost cooptat de Per Johansson în staff-ul tehnic al naţionalei Muntenegrului. Antrenorul suedez a preluat de curând conducerea acestei reprezentative, înlocuindu-l în funcţie pe Dragan Adzic, cel care s-a aflat pe banca tehnică în ultimii ani. Potrivit informaţiilor din mass-media internaţională, oficialii de la Podgorica au fost nevoiţi să recurgă la această schimbare, având în vedere şi presiunea unor jucătoare, precum Jovanka Radicevic, Katarina Bulatovic şi Ivana Bozovic (Măgura Cisnădie), care anunţaseră că nu vor mai veni la echipa naţională cu Dragan Adzic antrenor.

Per Johansson va reveni la un turneu final de handbal feminin, după o pauză de mai bine de cinci ani, Suedia fiind ultima reprezentativă pe care a condus-o la acest nivel. Antrenorul s-a întors în handbalul feminin de înaltă performanţă la CSM Bucureşti, în primăvara acestui an, când a condus campioana României în turneul Final 4 al Ligii Campionilor. În cele două luni de zile, Per Johansson a avut o relaţie perfectă de colaborare cu secundul Adrian Vasile, motiv pentru care nu a ezitat în niciun moment să-i mulţumească pentru sprijinul acordat. Mai mult, tehnicianul suedez a decis să facă echipă cu Adi Vasile şi pe banca tehnică a Muntenegrului.

Muntenegru face parte din grupa C la Campionatul Mondial, alături de Danemarca, Rusia, Brazilia, Japonia şi Tunisia.