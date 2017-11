Hagi a declanşat războiul psihologic înainte de jocul din Cupa României cu FC Botoşani

« Alte stiri din categoria Sport

Gică Hagi, antrenorul şi patronul campioanei, a anunţat că va deplasa la Botoşani pentru meciul din optimile de finală ale Cupei României care va avea loc marţi, 28 noiembrie, la ora 21:00 garnitura a doua.

„Noi vom merge la Botoşani cu o echipă tânără. Cei mai mulţi jucători vor fi din academia noastră. Ăştia suntem, eu n-am un preşedinte care să mă certe, ăsta e norocul meu. Nu-mi spune nimeni pe cine să bag la pauză sau pe cine să scot. Cei de la Botoşani să se aştepte la o echipă tânără, aşa cum s-a întâmplat în urmă cu două sezoane, când am jucat tot cu ei. Însă, îi avertizez. N-o să le fie deloc uşor”, a declarat Gică Hagi.

Cornel Şfaiţer, preşedintele de onoare FC Botoşani, a declarat că deşi Hagi va veni la Botoşani cu foarte mulţi tineri, echipa pregătită de Costel Enache va fi nevoită să se întrebuinţeze serios pentru a obţine calificarea în sferturile de finală ale ediţiei din acest an a Cupei României.

„Viitorul are copii tineri, talentaţi, care sunt dornici să se afirme. An de an, Hagi scoate jucători pe bandă rulantă şi trebuie felicitat pentru ceea ce face la Viitorul. Nu întâmplător a câştigat şi titlul de campion sezonul trecut. Indiferent de numele jucătorilor care vor intra pe teren la Botoşani, sunt convins că Viitorul va arăta bine. Calificarea nu este jucată dinainte. Jucătorii să conştientizeze acest lucru. Voi avea timp să mă ocup să-i montez cum ştiu eu mai bine pentru acest meci. Până la meciul de cupă, avem acest examen cu CS „U” Craiova pe care trebuie să-l trecem”, a declarat Şfaiţer.